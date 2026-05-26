Thứ trưởng Bộ Công thương: Chưa nhận được khiếu nại chính thức về tác động tiêu cực của xăng E5, E10 26/05/2026 13:56

(PLO)- Đại diện Bộ Công Thương cho biết chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.

Ngày 26-5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ với báo chí về tình hình triển khai lộ trình xăng sinh học E10.

3 doanh nghiệp đã được cấp phép phối trộn, 10 doanh nghiệp đang chờ

Theo Thứ trưởng, ngay khi Thông tư 50/2025 được ban hành, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các bên liên quan chuẩn bị nguồn cung xăng khoáng, etanol; chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu chứa, phối trộn E10; nâng cấp, chuẩn bị hạ tầng phân phối xăng E10 đến người tiêu dùng….

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu m³/tháng, thì lượng etanol cần khoảng 100.000 m3/tháng. Trong đó, nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 m3/tháng, nhập khẩu khoảng 75.000 m3/tháng. Với nhu cầu này, về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn.

Về năng lực phối trộn, theo ghi nhận từ báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, tính đến ngày 23-4, cả nước có 13/26 thương nhân đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học.

Trong đó, tổng công suất phối trộn của ba doanh nghiệp lớn đã được cấp phép gồm Petrolimex, PVOil, Công ty TNHH MTV dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) là 890.000 m³/tháng.

Hệ thống bồn chứa và đường ống công nghệ tại kho PVOIL. Ảnh: PVOIL

Như vậy, với mức tiêu thụ xăng trung bình khoảng 1 triệu m3/tháng, năng lực phối trộn của ba doanh nghiệp này chiếm 89% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 100% là E10) và chiếm khoảng 96% lượng xăng cung cấp trong nước (nếu 85% là xăng E10 và 15% là xăng E5).

Ngoài ra, hiện đang có 10 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với công suất khoảng 297.600 m3/tháng.

Nếu 10 doanh nghiệp này được cấp phép thì công suất pha chế, phối trộn của cả 13 doanh nghiệp đạt khoảng 1.178.600 m3/tháng, vượt nhu cầu pha chế, phối trộn (1 triệu m3/tháng) cho cung ứng xăng E5, E10 trong cả nước.

Ngoài ra, nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng sinh học E5, E10 với công suất khoảng 20.000 - 40.000 m3/tháng trong tháng 5 và 70.000 - 90.000 m3/tháng từ tháng 6 khi có yêu cầu.

Chưa nhận được khiếu nại chính thức về chất lượng xăng E5, E10

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho biết hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Vì vậy, việc chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 (A95) sang E10 chủ yếu là nâng cấp, điều chỉnh vận hành, không đòi hỏi đầu tư hạ tầng mới quy mô lớn.

“Thực tế, toàn bộ hệ thống bán lẻ đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 nên về cơ bản, có thể tiếp nhận và phân phối E10 mà không gặp trở ngại lớn về kỹ thuật.

Tuy nhiên, các bồn chứa, cột bơm, đường ống và phương tiện vận chuyển đang dùng cho xăng khoáng A95 hiện nay phải thực hiện làm sạch xăng khoáng đang có, cải tạo nâng cấp để phù hợp với xăng E10, do đó phát sinh chi phí và có thể gián đoạn tạm thời hoạt động kinh doanh”, đại diện Bộ Công Thương chia sẻ.

Đối với hệ thống phân phối của các doanh nghiệp lớn như Petrolimex, PVOil hiện đang chiếm khoảng 70-75% thị phần bán lẻ xăng dầu, Thứ trưởng khẳng định "cơ bản không gặp nhiều khó khăn", vì đã vào cuộc tham gia lộ trình từ sớm.

Đáng chú ý, theo đại diện Bộ Công Thương, thực tế phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ tháng 1-2018 cũng như thử nghiệm cũng như phân phối xăng E10 từ tháng 8-2025 ở một số địa phương, từ giữa tháng 5-2026 trên phạm vi toàn quốc của PVOil và Petrolimex, Bộ Công Thương và các doanh nghiệp đã phân phối xăng E10 chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng sinh học E5, E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.