Cận cảnh nông dân xứ Thanh đội nắng thu hoạch dứa mùa rớt giá, giảm sản lượng

(PLO)- Những ngày cuối tháng 5, khi nắng nóng như đổ lửa bao trùm lên những triền đồi tại phường Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cũng là lúc hàng trăm héc ta dứa vào vụ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, giá dứa giảm, sản lượng thấp khiến nhiều người nông dân lo lắng vì không đủ bù lỗ.
Sản lượng lẫn giá dứa giảm sâu, nông dân lo không đủ chi phí
Ghi nhận của
PLO, thay vì không khí phấn khởi của một mùa bội thu, người nông dân nơi đây lại đang phải đối mặt với nỗi lo khi giá dứa giảm sâu, sản lượng sụt giảm mạnh. Cận cảnh nông dân xứ Thanh đội nắng thu hoạch dứa trong mùa rớt giá. Video: ĐẶNG TRUNG Từ trên cao nhìn xuống là hình ảnh những đồi dứa bạt ngàn xanh mướt, trải dài hàng trăm ha như tấm thảm khổng lồ phủ kín cả một vùng đất trù phú phường Quang Trung đang bước vào mùa thu hoạch. Ngay từ sáng sớm, trên cánh đồng dứa là hình ảnh những người nông dân tất bật giữa mùa thu hoạch lớn nhất trong năm: người cắt dứa, người khuân, người lựa quả… Theo những người nông dân nơi đây, cây dứa đã gắn bó với họ hơn 30 năm nay. Cũng chính loại cây này đã giúp nhiều gia đình đổi đời từ nghèo khó thành có "của ăn của để", có nhà, có xe và con cái được đến trường. Những luống dứa chín vàng tỏa hương thơm ngọt, nhưng theo nhiều người nông dân nơi đây, năm nay giá dứa giảm gần một nửa so với vụ trước. Chị Lê Thị Hoa, 42 tuổi, ở tổ dân phố 10, phường Quang Trung, cho biết vụ này, gia đình chị thu hoạch kém cả về sản lượng lẫn giá bán. Năm ngoái thương lái mua từ 11 đến 13 nghìn đồng/kg nhưng năm nay rớt giá thê thảm, chỉ còn khoảng từ 5 đến 7 ngàn đồng/kg. Giá thấp không đủ bù chi phí phân bón, chăm sóc và thuê nhân công. "Vụ trước thu được khoảng 18 tấn, nhờ giá cao nên vẫn có lãi khá. Nhưng đầu vụ năm nay mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích dứa bị thối gốc, chết cây, khiến sản lượng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 8 tấn”, chị Hoa chia sẻ. Trao đổi với PLO, bà Dương Thị Ngọ (65 tuổi), người cũng đang tất bật cùng người làm chuyển dứa lên xe tải cho thương lái chờ sẵn ngoài đường, cho hay gia đình bà có gần 2 ha dứa, mọi năm thu khoảng 90 tấn nhưng năm nay giảm còn khoảng 60 tấn. Theo bà Ngọ, giá bán khoảng 7 nghìn đồng/kg đã khiến doanh thu sụt giảm gần một nửa so với vụ trước. “Làm nông thì phải chấp nhận lúc được mùa, lúc mất giá. Ai cũng buồn khi giá thấp nhưng chỉ biết hy vọng vụ sau sẽ khá hơn”, bà Ngọ chia sẻ. Bẻ dứa thuê ngày thu nhập từ 500 đến 700 ngàn đồng/ngày Người dân địa phương chia sẻ mùa thu hoạch dứa không chỉ là thời điểm mong chờ của người trồng sau hơn một năm chăm bón, mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động thời vụ từ nhiều địa phương lân cận. Chị Lương Thị Dựa (36 tuổi), ngụ ở xã Kim Tân, Thạch Thành, cho biết chị đi hơn 30 km tới phường Quang Trung để làm nghề bẻ dứa thuê. Đội của chị có khoảng 20-25 người. Phụ nữ đảm nhận việc cắt và bẻ dứa, còn đàn ông khuân các sọt nặng từ ruộng ra xe tải. Mỗi ngày, cả đội thu hoạch khoảng 50-60 tấn dứa, thu nhập dao động 500 đến 700 nghìn đồng/người. Theo chị Dựa, công việc vất vả, nhất là những hôm nắng nóng dễ bị mất sức, tuy nhiên đây là dịp kiếm thêm thu nhập nên ai cũng cố gắng. Trả lời PLO, đại diện UBND phường Quang Trung, thông tin địa phương hiện có khoảng 450 ha dứa, tập trung nhiều ở khu vực phường Bắc Sơn cũ. Trung bình mỗi ha cho sản lượng khoảng 50 tấn và dứa là cây trồng chủ lực của địa phương trong hơn 30 năm nay. “Dù giá cả có lúc lên xuống thất thường, nhưng đây vẫn là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều loại cây trồng khác. Nhờ cây dứa mà nhiều hộ dân có cuộc sống khấm khá, đặc biệt là những hộ sản xuất quy mô lớn", vị đại diện UBND phường Quang Trung cho biết.