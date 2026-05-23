Cảnh sát triệt phá đường dây buôn lậu xe điện từ Trung Quốc về Việt Nam 23/05/2026 09:44

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây vận chuyển xe điện ba bánh nhập lậu từ Trung Quốc qua Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Sáng 23-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội buôn lậu.

Bốn người bị khởi tố gồm: Lý Hồng Lâm (33 tuổi), Nguyễn Thị Thoan (33 tuổi) ngụ ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thanh Long (36 tuổi) và Lại Quý Dương (31 tuổi) ngụ ở Hà Nội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện ba bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh, nhiều dòng xe điện được bày bán với giá rẻ bất thường.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong đường dây buôn bán xe điện xuyên biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Từ những dấu hiệu nghi vấn, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh, rà soát các đầu mối liên quan.

Quá trình xác minh cho thấy phía sau những cửa hàng kinh doanh xe điện ba bánh là đường dây vận chuyển hàng lậu với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ.

Các đối tượng tại Thanh Hóa cấu kết chặt chẽ với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 đồng loạt kiểm tra các địa điểm liên quan, gồm cơ sở kinh doanh “Tổng kho xe điện” ở phường Hạc Thành do Lý Hồng Lâm làm chủ và cửa hàng xe đạp điện Renbike ở phường Phú Sơn do Nguyễn Thị Thoan quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở của Lý Hồng Lâm có 94 xe điện và tại cửa hàng của Nguyễn Thị Thoan có 30 xe điện nhập lậu.

Tất cả xe điện dạng ba bánh này đều tập kết trong kho nhưng không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Kho xe điện ba bánh trong đường dây buôn lậu từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận việc kinh doanh xe điện nhập lậu từ Trung Quốc mang lại lợi nhuận lớn nên từ khoảng tháng 3-2026, Lý Hồng Lâm và Nguyễn Thị Thoan đã sử dụng mạng xã hội WeChat để móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc, đặt mua hàng đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Để hợp thức hóa quá trình vận chuyển, các đối tượng thuê Nguyễn Thanh Long tổ chức đưa hàng từ Trung Quốc về Việt Nam theo đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Giá vận chuyển được thỏa thuận từ 1 đến 1,3 triệu đồng/m³ xe.

Từ đây, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh Long là mắt xích cầm đầu, điều phối toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng lậu. Đối tượng đã lập các nhóm Zalo để điều hành việc vận chuyển, cập nhật lịch trình hàng hóa từ Trung Quốc về kho tại Hà Nội.

Khi hàng được vận chuyển trót lọt về kho, các đầu mối tại Thanh Hóa sẽ được thông báo đến nhận hàng đưa đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khám xét kho hàng tại Hà Nội do Nguyễn Thanh Long quản lý; phát hiện, thu giữ thêm số lượng lớn xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đến nay, tổng số tang vật Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ là hơn 500 xe điện nhập lậu, giá trị tang vật thu giữ trên 4 tỉ đồng.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương theo khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự về tội buôn lậu.

Hai bị can Nguyễn Thành Long và Lý Hồng Lâm (áo trắng) tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm về cùng tội danh nêu trên.

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên biên giới này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.