Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng của doanh nghiệp 22/05/2026 17:30

(PLO)- Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Trần Minh Trường, cán bộ thuế Cơ sở 2 nhận 100 triệu đồng từ doanh nghiệp. Trước đó Trường gợi ý doanh nghiệp đưa 250 triệu đồng để được “giảm nhẹ” mức xử phạt...

Ngày 22-5, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Minh Trường (cán bộ thuế cơ sở thuộc Thuế TP Cần Thơ) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 9-4 đến 17-4-2026, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trường làm tổ trưởng được phân công kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp Đ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông HMT làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5-5-2026, Trường thông báo với ông T rằng doanh nghiệp có nhiều vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt số tiền lớn.

Trần Minh Trường cùng tang vật bị bắt quả tang

Công an TP Cần Thơ đã bắt tạm giam Trần Minh Trường, cán bộ thuế Cơ sở 2 nhận 100 triệu đồng, sau khi bị tố yêu cầu doanh nghiệp đưa 250 triệu để giảm nhẹ xử phạt thuế.

Trường đến gặp và yêu cầu ông T đưa 250 triệu đồng để được “giảm nhẹ” mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong số này, Trường nói 65 triệu là tiền phạt, còn 185 triệu đồng Trường giữ.

Do bị Trường gây áp lực, ông T đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18-5, ông T đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo (phường Hưng Phú) để giao tiền.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông T trong xe ô tô đậu trước quán cà phê. Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu liên quan.

Công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Trường, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu và sổ tiết kiệm phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.