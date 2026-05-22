Tạm giữ 2 nghi phạm mạo danh nhân viên trung tâm đấu giá, lừa đảo hơn 300 tỉ đồng 22/05/2026 14:22

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã tạm giữ hai nghi phạm mạo danh là nhân viên của trung tâm đấu giá, lừa đảo hơn 300 tỉ đồng của người dân.

Ngày 22-5, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự hai nghi phạm để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Y tại công an. Ảnh: C.A

Hai nghi phạm bị tạm giữ gồm: TTPY (40 tuổi) và ĐVD (27 tuổi, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025 đến tháng 4-2026 Y và D đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là nhân viên của Trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Từ đó, Y và D đã kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Công an khám xét nơi ở của Y. Ảnh: S.Đ

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, hai nghi phạm đã lừa đảo hai nạn nhân tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.