Công an Lâm Đồng tìm bị hại vụ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 1,7 tỉ đồng 20/05/2026 17:51

(PLO)- Dù đã nghỉ việc nhưng cựu nhân viên ngân hàng vẫn đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt của 4 khách hàng gần 1,7 tỉ đồng.

Ngày 20-5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Đình Dân (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), cựu nhân viên ngân hàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an công bố lệnh bắt tạm giam Phan Đình Dân

Kết quả điều tra xác định Phan Đình Dân nguyên là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với khách hàng, đưa thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn.

Tin tưởng, 4 khách hàng đã giao cho Dân tổng số tiền gần 1,7 tỉ đồng để thực hiện thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Dân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Phan Đình Dân khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: số 04 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ Trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097 để được hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Vũ Khắc Huy (30 tuổi), nhân viên Công ty Cổ phần Hoa Sen Bình Minh (Chi nhánh Di Linh). Lê Vũ Khắc Huy bị khởi tố tội tham ô tài sản khi biển thủ số tiền hơn 260 triệu đồng của công ty.