Tương tác các trang phản động, 45 người ở Huế bị mời làm việc 20/05/2026 16:25

(PLO)- Công an TP Huế làm việc với 45 người thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ, ấn like các thông tin sai sự thật, xuyên tạc từ các trang phản động.

Ngày 20-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các xã mời làm việc với 45 người có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế làm việc với người like, share các bài viết của các trang phản động.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế, đơn vị này phát hiện trên địa bàn có nhiều tài khoản mạng xã hội theo dõi, tương tác, bình luận, chia sẻ các nội dung tin giả, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá từ hệ thống trang, kênh, nhóm của các tài khoản phản động như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài...

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác minh, phối hợp các phòng nghiệp vụ, công an các xã nơi cư trú mời làm việc 45 người liên quan. Qua làm việc, đa số những người này đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện trước các thông tin sai lệch, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, vô tình tiếp tay lan truyền rộng rãi các nội dung tiêu cực, xuyên tạc tình hình đất nước.

Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giáo dục các quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật liên quan, những người trên đã nhận thức rõ sai phạm, thành khẩn khai báo, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm, rời khỏi các trang, nhóm phản động, ký cam kết không tái phạm.