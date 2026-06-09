Chỉ có giấy mua bán viết tay có bị phạt và làm được thủ tục sang tên xe máy cũ? 09/06/2026 08:40

(PLO)- Chỉ còn giấy đăng ký xe và giấy mua bán viết tay, đồng thời không còn liên lạc được với chủ cũ có bị phạt và cần giấy tờ gì mới được đăng ký chính chủ?

Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai giải đáp về nội dung sang xe máy với hợp đồng giấy tay.

Cụ thể, anh Trần Hữu Thiện hỏi: Tôi đang sử dụng một xe máy mua từ năm 2021 bằng giấy viết tay, không có hợp đồng mua bán do thời điểm đó đang trong dịch Covid-19. Hiện tôi chỉ còn giấy đăng ký xe và giấy mua bán viết tay, đồng thời không còn liên lạc được với chủ cũ. Khi liên hệ cơ quan Công an để tìm hiểu thủ tục sang tên, tôi được biết có thể bị xử phạt do chưa thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe.

Vậy trường hợp của tôi có bị xử phạt không? Nếu có thì mức phạt là bao nhiêu?

Trong trường hợp không liên lạc được với chủ cũ, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì và thực hiện thủ tục ra sao để sang tên xe theo quy định hiện hành?

Thủ tục sang tên xe được quy định tại Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an. Ảnh: TN

Phòng CSGT giải thích về thủ tục sang tên xe, đề nghị bạn căn cứ theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 79/2024 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng để thực hiện.

Cụ thể:

“Điều 32. Giải quyết đăng ký sang tên xe đối với xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều tổ chức, cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi.

Sau đó đến cơ quan đăng ký xe nơi tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có trụ sở, cư trú quy định tại Điều 4 Thông tư này làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

2. Hồ sơ thu hồi: Thực hiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư này.

3. Thủ tục thu hồi

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký xe làm thủ tục thu hồi nhận đủ hồ sơ thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi; sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của chủ xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Sau khi nhận đủ hồ sơ thu hồi thì người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe và tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe ký vào biên bản vi phạm hành chính với tư cách là người chứng kiến và ký vào các giấy tờ có liên quan đến thủ tục thu hồi, cơ quan đăng ký xe cấp giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe phải gửi thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, tra cứu, xác minh tàng thư xe mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày nếu không tranh chấp, khiếu kiện, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; sau đó giải quyết cấp chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

4. Hồ sơ, thủ tục đăng ký sang tên xe: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16, khoản 2 Điều 17 Thông tư này.

5. Trách nhiệm của các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận văn bản của cơ quan đăng ký xe đề nghị xác minh, đơn vị quản lý dữ liệu xe mất cắp, xe vật chứng trả lời bằng văn bản cho cơ quan đăng ký xe.”

Về mức phạt đối với trường hợp chưa sang tên chính chủ: Thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm phục hồi Giấy phép lái xe.

Cụ thể: