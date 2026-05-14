Dự thảo sửa đổi Nghị định 168 bổ sung thêm các hành vi gây mất an toàn trên cao tốc 14/05/2026 08:50

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 với nhiều nội dung mới. Đáng chú ý, Dự thảo bổ sung thêm các hành vi gây mất an toàn trên cao tốc.

Dự thảo đề xuất bổ sung cụm từ “hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên” vào sau cụm từ “chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề”” tại điểm a khoản 2, điểm g khoản 5 Điều 6; điểm e khoản 1 Điều 7; điểm h khoản 6 Điều 8.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024 bổ sung thêm các hành vi gây mất an toàn trên cao tốc. Ảnh: TN

Tức là điểm a khoản 2 Điều 6 sẽ sửa đổi thành chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề” hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm g khoản 5 Điều này phạt tiền từ 600-800 ngàn đồng.

Điểm g khoản 5 Điều 6 sửa thành chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề”, hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên khi chạy trên đường cao tốc mức phạt là 4-6 triệu đồng.

Điểm h khoản 6 Điều 8 sửa thành chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc hoặc chuyển làn đường không đúng quy định “mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề, hoặc chuyển làn đường không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước, xe phía sau, xe hai bên sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng.

Dự thảo cũng đề xuất thêm hành vi trên cao tốc như bổ sung cụm từ “hoặc dải dừng xe khẩn cấp” vào sau cụm từ “làn dừng xe khẩn cấp” tại điểm c khoản 7 Điều 6, điểm b khoản 6 Điều 8.

Như vậy, Dự thảo sửa đổi hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc dải dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc bị phạt 12-14 triệu đồng.

Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc dải dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Như vậy, Dự thảo Nghị định 168/2024 đề xuất thêm các hành vi vi phạm trên cao tốc để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.