Toàn cảnh thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận 11/05/2026 16:16

(PLO)- Sau gần 6 tháng khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được đẩy nhanh thi công với nhiều máy móc, nhân lực hoạt động.

Sau gần 6 tháng khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang ghi nhận không khí thi công khẩn trương tại nhiều vị trí trọng điểm.

Video: Công trường thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tăng tốc sau 5 tháng khởi công

Trên nhiều đoạn tuyến, không khí lao động diễn ra khẩn trương với hàng loạt hạng mục được triển khai đồng loạt. Ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị thi công đã nhanh chóng đưa nhiều thiết bị cơ giới để san lấp nền đường.

Thiết bị cơ giới thi công sau Tết Nguyên đán.

Trên tuyến đi qua địa phận xã Mỹ Yên, Thủ Thừa và phường Khánh Hậu tỉnh Tây Ninh, hàng loạt máy móc, thiết bị cơ giới đã được tập kết, công nhân liên tục triển khai các hạng mục nền móng, khoan cọc nhồi và xử lý nền đất yếu.

Hàng trăm máy móc tăng tốc thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương tại km27 đoạn qua địa phận xã Thủ Thừa (Tây Ninh).

Theo ghi nhận, công trường tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long đang được tổ chức thi công đồng loạt nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Nhiều khu vực đã tạo được mặt bằng sạch để triển khai các hạng mục kỹ thuật quan trọng.

Công trường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận tăng tốc sau 5 tháng khởi công.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được khởi công ngày 19-12-2025 theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 96 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (Km9+325), thuộc xã Tân Nhựt, TP.HCM và điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Km105+454), thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa nơi kết nối giữa cao tốc TP.HCM - Trung Lương với Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp.

Đến đầu tháng 4, doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BOT cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận đã huy động hơn 300 thiết bị cùng khoảng 800 nhân sự để triển khai thi công. Tổng giá trị giải ngân cho dự án đến nay đã gần 1.000 tỉ đồng.

Các thiết bị được tập trung thi công tại điểm đầu cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo thiết kế, đoạn TP.HCM - Trung Lương sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe với tốc độ thiết kế 120 km/h. Trong khi đó, đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận được nâng từ 4 lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Ngoài phần tuyến chính, dự án còn đầu tư thêm các hạng mục như đường gom, cầu - nút giao, trạm thu phí, điểm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh.

Các công nhân thi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn giáp ranh giữa Tây Ninh với Đồng Tháp.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 36.100 tỉ đồng theo hình thức BOT, do liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), Tasco và Hoàng Long thực hiện, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2028. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM và tăng kết nối giao thương với các tỉnh miền Tây.