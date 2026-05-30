Thí điểm đặt đặc sản vùng miền trên tàu, tự động xếp chỗ khi mua vé 30/05/2026 17:19

(PLO)- Từ mùa hè năm nay, hành khách đi tàu có thể quét mã QR để đặt đặc sản địa phương ngay trên tàu và trải nghiệm tính năng tự động xếp chỗ, giúp các nhóm khách ngồi gần nhau mà không cần tự chọn từng ghế.

Ngày 29-5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết ngành đường sắt đang triển khai thí điểm hai tiện ích mới gồm đặt hàng đặc sản vùng miền trên tàu và tự động xếp chỗ khi mua vé.

Theo VNR, đây là những giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, đồng thời mang đến thêm nhiều trải nghiệm cho hành khách.

Với dịch vụ quét mã QR để đặt đặc sản trên tàu, hành khách có thể đặt mua các đặc sản nổi tiếng của những địa phương mà đoàn tàu đi qua.

Tại mỗi ghế ngồi hoặc giường nằm sẽ được dán mã QR. Hành khách chỉ cần dùng điện thoại quét mã để xem thực đơn, lựa chọn sản phẩm và đặt hàng trực tuyến.

Hành khách trải nghiệm các món đặc sản vùng miền trên tàu. Ảnh: V.LONG

Sau khi tiếp nhận đơn hàng, nhân viên trên tàu sẽ giao sản phẩm đến đúng toa, ghế hoặc giường nằm của hành khách.

Theo kế hoạch, dịch vụ sẽ được thí điểm trên các đôi tàu SE11/SE12 và SE19/SE20. Các mặt hàng đặc sản sẽ được đưa lên tàu tại các ga Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng.

Sau giai đoạn thí điểm, ngành đường sắt sẽ nghiên cứu mở rộng ra nhiều tuyến tàu và địa phương khác, hướng tới mục tiêu đưa đặc sản của 34 tỉnh, thành lên phục vụ trên các chuyến tàu.

Bên cạnh dịch vụ đặt đặc sản, ngành đường sắt cũng triển khai tính năng tự động xếp chỗ trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

Theo VNR, tính năng này giúp nâng cao hiệu quả khai thác chỗ ngồi trên tàu, đồng thời tạo thuận lợi cho các nhóm hành khách mua vé cùng một đơn đặt chỗ khi được ưu tiên sắp xếp ngồi gần nhau hoặc cùng một toa.

Giai đoạn đầu, giải pháp được áp dụng trên các đôi tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6 và LP7/LP8, tại hai toa xe 64 chỗ và một toa ghế xoay 56 chỗ.

Khi mua vé trực tuyến, hành khách nhập các thông tin hành trình như ga đi, ga đến, ngày đi tàu. Hệ thống sẽ hiển thị các chuyến tàu có áp dụng tính năng tự động xếp chỗ.

Đối với các toa được cài đặt chế độ tự động xếp chỗ, hành khách không thể lựa chọn từng ghế như trước. Thay vào đó, hệ thống sẽ tự động sắp xếp vị trí ngồi phù hợp. Với các toa còn lại, hành khách vẫn có thể chủ động chọn ghế theo nhu cầu.

Để sử dụng tính năng này, hành khách truy cập các website bán vé của ngành đường sắt, gồm dsvn.vn, vetauonline.vn hoặc vetau.com.vn; nhập thông tin hành trình và chọn toa xe có mục "Chọn chỗ tự động". Sau đó, hành khách nhập số lượng vé cần mua, hệ thống sẽ tự động bố trí chỗ ngồi và đưa vé vào giỏ hàng để thanh toán.