Ngành đường sắt tung hàng loạt ưu đãi giảm giá vé cho hành khách đi tàu 10/04/2026 12:43

(PLO)- Ngoài việc giảm 5% giá vé tàu theo giá xăng dầu, ngành đường sắt còn tung loạt chương trình ưu đãi dịp hè 2026 và các ngày ngoài dịp lễ.

Ngày 10-4, ngành đường sắt thông báo giảm 5% giá vé tàu khách và cước vận chuyển do xăng dầu hạ nhiệt. Đồng thời, ngành cũng tiếp tục giảm giá vé cho những ngày ngoài dịp lễ và dịp hè 2026.

Cụ thể, từ 6-4 đến hết 23-4 và từ 3-5 đến hết 14-5, ngành đường sắt giảm 20% giá vé tàu SE18.

Giảm 15% giá vé tàu SP2 và giảm 37% giá vé tàu SP8 cho hành khách mua vé tàu đi các ngày từ 6-4 đến hết 25-4; từ 3-5 đến hết 27-8 và từ 3-9 đến hết 31-12.

Đường sắt giảm giá vé tàu cho nhiều đối tượng đi tàu. Ảnh: TN

Trong dịp hè 2026, ngành đường sắt đưa ra các chính sách ưu đãi, mức giảm giá sâu cho các đối tượng ưu tiên và sinh viên.

Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước năm 1945 và bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Giảm 30% cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Trẻ em: Mỗi người lớn kèm 1 trẻ dưới 6 tuổi sử dụng chung chỗ với người lớn, từ trẻ em thứ hai phải mua vé; trẻ từ 6 đến 10 tuổi được giảm 25% giá vé.

Người cao tuổi: Công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên được giảm 15%.

Sinh viên: Giảm 10% cho sinh viên, học viên các trường dạy nghề, trung cấp, cao đẳng, đại học và học viện (không bao gồm học viên sau đại học).

Đoàn viên Công đoàn: Giảm 5% cho cá nhân và lên tới 10% cho tập thể từ 40 người trở lên.

Đối với vé cá nhân, hành khách mua vé sớm sẽ nhận được mức chiết khấu hấp dẫn tùy theo thời gian đặt trước.