2 bến xe lớn ở TP.HCM tăng giá vé dịp lễ 30-4 và 1-5 07/04/2026 15:13

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây điều chỉnh giá vé không quá 40% trong khi ngành đường sắt thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá.

Dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, người lao động được nghỉ 4 ngày, các ngành vận tải đồng thời lên kế hoạch phục vụ cao điểm đi lại dịp này.

Giá vé không tăng quá 40%

Hai bến xe lớn của TP.HCM đều khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.

Hai bến xe lớn tại TP.HCM yêu cầu các đơn vị tăng giá không quá 40%. Ảnh: THY NHUNG

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết các trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo đủ chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về) giải tỏa hành khách phải kê khai đúng quy định, thời gian điều chỉnh và mức điều chỉnh trong 3 ngày từ 29-4 đến 1-5 tăng không quá 40% so với ngày thường.

Đối với các xe tăng cường do Bến xe Miền Đông điều động như: Xe chạy lệch tuyến, xe hợp đồng, Bến xe Miền Đông sẽ xây dựng bộ giá cước và thông báo thực hiện theo quy định tại Nghị định 85/2024.

Tương tự tại Bến xe Miền Tây, dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30-4, mùng 1-5, bến tổ chức bán vé phục vụ hành khách từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị ủy thác bến bán vé; 24/24 giờ đối với các đơn vị tự bán vé.

Bến xe Miền Tây cũng quy định các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé (nếu có) phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định và gửi thông báo kê khai giá vé cho Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách;

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các tuyến đường đi miền Tây điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày. Các tuyến đường khu vực Tây Nguyên, mức điều chỉnh tăng giá và thời điểm tăng giá theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông.

Các tuyến đường khu vực miền Trung, miền Bắc, mức điều chỉnh tăng giá và thời điểm tăng giá theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông mới.

Riêng với các xe hợp đồng, xe buýt, xe tăng cường thì bến xe sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp lễ 30-4 và 1-5 để xây dựng bảng giá.

Các bến xe sẽ theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp. Ảnh: THY NHUNG

Nhằm đảm bảo phương tiện phục vụ người dân dịp này, các bến xe sẽ theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp, tăng cường phục vụ các tuyến trọng điểm để giải tỏa khách.

Ngành đường sắt đã bán 44.200 vé tàu

Đến ngày 7-4, ngành đường sắt thông tin số lượng vé tàu khách đã bán trong đợt vận tải nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là 44.200 vé tàu (vé đi trong thời gian từ ngày 29-4 đến 3-5).

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ, từ ngày 24-4 đến ngày 3-5, ngành đường sắt tổ chức chạy nhiều tuyến tàu khách.

Ngành đường sắt đã bán 44.200 vé tàu đến ngày 7-4. Ảnh: THY NHUNG

Cụ thể, tàu khách Thống nhất (tuyến giữa Hà Nội – TP.HCM), chạy hàng ngày 5 đôi tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10.

Tổ chức chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 28, 29-4 và chạy thêm tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26, 27, 30-4 và 1-5.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm tàu khách khu đoạn gồm tổ chức chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), SE22/SE21 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT2/SPT1 (Sài Gòn - Phan Thiết), tàu Kết nối Di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh).

Ngoài ra, tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu giữa TP.HCM - Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết các ngày 24, 27, 30-4 và ngày 1, 2, 3-5.

Các chuyến phía Bắc cũng chạy thêm tàu giữa Hà Nội và Đồng Hới, Đà Nẵng, Lào Cai, Hải Phòng.

Dịp lễ năm nay, ngành đường sắt giảm 90% giá vé đối với người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19-8-1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Giảm 30% đối với người có công với cách mạng; giảm 30% giá vé đối với người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài). Các đối tượng khác giảm từ 10-25%.