Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Đắk Lắk vẫn chưa thể thông xe toàn tuyến 16/05/2026 19:05

(PLO)- Dự án cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn Đắk Lắk hiện chưa thể thông xe toàn tuyến do một số hạng mục, đường gom chưa hoàn thiện.

Ngày 16-5, đại diện các Ban Quản lý dự án 7 và 85 (thuộc Bộ Xây dựng), đã thông tin về tiến độ thực hiện các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công nhân đang thi công tại dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong. Ảnh: H.T

Theo đó, dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh đoạn qua Đắk Lắk (do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư), còn vướng khoảng 700 m chưa thể thi công đường gom ở phía Nam hầm Cù Mông.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 cho biết, ngày 12-5 vừa qua, đơn vị mới được bàn giao mặt bằng để thực hiện 700 m đường gom còn lại thuộc dự án. Tuy nhiên, sau khi nhận mặt bằng, thời tiết có mưa, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

"Dự kiến chúng tôi phải mất 20 ngày để thi công 700 m đường gom và sẽ thông xe hoàn toàn trước tháng 7" - đại diện Ban Quản lý dự án 85 nói.

Đối với dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong, đoạn qua Đắk Lắk (do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư), hiện vẫn chưa thể thông xe hoàn toàn theo dự kiến vì một số hạng mục chưa hoàn thành.

Một đoạn tại dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong. Ảnh: H.T

Trước đó, Ban Quản lý dự án 7 dự kiến vào ngày 10-5 sẽ hoàn thành thi công, thông xe toàn tuyến dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong.

"Ngày 30-4, dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đã thông xe 24 km đầu tuyến. Tới ngày 18-5, chúng tôi sẽ hoàn tất các hạng mục và sẽ thông xe toàn tuyến” - đại diện Ban Quản lý dự án 7 thông tin.