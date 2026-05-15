Đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại Lâm Đồng 15/05/2026 10:01

(PLO)- EVNGENCO1 đang đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện tại Lâm Đồng, tổng công suất gần 270 MW với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.400 tỉ đồng.

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đề xuất đầu tư 3 dự án điện mặt trời nổi tại tỉnh Lâm Đồng.

Bao gồm: dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đại Ninh tại xã Ninh Gia với công suất khoảng 96 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.600 tỉ đồng; dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Hàm Thuận giai đoạn 1 tại xã La Dạ với công suất khoảng 100 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.650 tỉ đồng và dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi giai đoạn 2 tại xã Đồng Kho với công suất khoảng 70 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.150 tỉ đồng.

Theo EVNGENCO1, việc phát triển điện mặt trời nổi không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa mà còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi.

Trước đó, năm 2019, dự án Điện mặt trời nổi hồ Đa Mi công suất 47,5 MWp do Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đầu tư đã đưa vào vận hành thương mại. Đây là dự án điện mặt trời nổi đầu tiên tại Việt Nam, sản lượng điện khoảng 70 triệu kWh/năm, mở ra hướng phát triển mới trong khai thác hiệu quả tài nguyên mặt nước hồ thủy điện.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 nhấn mạnh, Lâm Đồng là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời nổi gắn với hệ thống hồ thủy điện hiện hữu.

EVNGENCO1 cam kết sẵn sàng nguồn lực tài chính, kinh nghiệm quản lý vận hành và quyết tâm triển khai các dự án đúng tiến độ nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đánh giá cao định hướng đầu tư của EVNGENCO1 trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp, hỗ trợ Tổng công ty trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư .

Bên cạnh các dự án điện mặt trời nổi, EVNGENCO1 cũng đang nghiên cứu phát triển thêm các loại hình năng lượng xanh khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như thủy điện tích năng, điện gió, điện sinh khối và điện rác...