Tạm giam 3 người tổ chức cho ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy 14/05/2026 22:19

(PLO)- Ca sĩ Miu Lê (Lê Ánh Nhật) cùng với 2 người khác trong nhóm 6 người được xác định là những đối tượng thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Ngày 14-5, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố của cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại TP Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng với đó, Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Miu Lê. Ảnh: FBNV

Đối với Lê Ánh Nhật (35 tuổi, là ca sĩ có nghệ danh Miu Lê), Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại TP HCM) và Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại Hà Nội), tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 10-5-2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9-5-2026, An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú trên chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.