Triệt phá hàng loạt trang mạng lậu, khởi tố 98 bị can xâm phạm sở hữu trí tuệ 03/06/2026 20:06

(PLO)- Sau một tháng ra quân xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng công an toàn quốc đã khởi tố 56 vụ án và 98 bị can.

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ tổ chức vào chiều 3-6.

Tại họp báo, đại diện Bộ Công an khẳng định công tác phát hiện, đấu tranh xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là việc làm thường xuyên của lực lượng công an. Thực hiện Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Điện số 38, mệnh lệnh tổ chức đợt cao điểm trên toàn quốc để tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi này.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP

Theo Bộ Công an, đợt cao điểm kéo dài trong 3 tháng. Sau gần 1 tháng triển khai, lực lượng công an đã tập trung thực hiện 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất là công tác tham mưu hoàn thiện pháp luật. Bộ Công an xác định đây là giải pháp căn cơ, chiến lược nhằm rà soát, dự báo trước các hành vi vi phạm và tăng cường chế tài để nâng cao tính răn đe. Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng hai hồ sơ liên quan đến Luật Xử lý vi phạm hành chính và sửa đổi Bộ luật Hình sự.

Thứ hai là triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Đây là giải pháp xuyên suốt và lâu dài.

Kết quả trong một tháng qua, lực lượng chức năng đã ngăn chặn 194 trang mạng vi phạm. Trong đó gồm 8 trang mạng chiếu phim, 27 trang mạng bán hàng vi phạm quyền sở hữu công nghiệp và 159 trang mạng phát trực tiếp bóng đá vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, lực lượng công an cả nước đã khởi tố 56 vụ án và 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính 216 cá nhân với số tiền hơn 850 triệu đồng.

Nhiệm vụ thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên. Lực lượng công an tập trung giúp người dân nhận diện các biểu hiện sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời vận động người dân tích cực tố giác tội phạm.

Bộ Công an đề nghị các doanh nghiệp và người dân thực hiện tốt các quy định pháp luật, chủ động tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm.

"Đây không chỉ là bảo vệ quyền lợi của chính mình mà còn góp phần thiết lập một môi trường xã hội trật tự kỷ cương, môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và không gian mạng an toàn", Thiếu tướng Toản nhấn mạnh.