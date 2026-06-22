TP.HCM: Phường Phú Thuận thông qua phương án điều chỉnh ranh giới 31 khu phố 22/06/2026 20:36

(PLO)- Phường Phú Thuận, TP.HCM, thống nhất không giảm số lượng khu phố mà điều chỉnh ranh giới để mỗi khu phố bảo đảm quy mô từ 700 hộ trở lên.

Chiều 22-6, HĐND phường Phú Thuận khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ hai dưới sự chủ trì của ông Châu Xuân Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND phường Phú Thuận lần thứ hai. Ảnh: L.THOA

Tại kỳ họp, HĐND phường Phú Thuận đã thông qua đề án sắp xếp khu phố. Toàn phường hiện có 31 khu phố; 11 khu phố có quy mô dưới 700 hộ gia đình, tương đương khoảng 35%. Phương án được thông qua không giảm số lượng khu phố mà điều chỉnh lại ranh giới để mỗi khu phố bảo đảm quy mô từ 700 hộ trở lên. Ranh giới được xác định theo tim đường, hẻm, sông rạch, chung cư và các dự án chung cư đang triển khai.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường thống nhất với phương án nhưng đề nghị UBND phường hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến nhân dân; bảo đảm phương án nhân sự công khai, minh bạch; thực hiện đầy đủ chế độ đối với người không tiếp tục được bố trí.

Cạnh đó, việc quản lý tài sản, công trình công cộng, hồ sơ và hoạt động của các khu phố sau sắp xếp phải có phương án chuyển tiếp, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: L.THOA

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận Châu Xuân Đại Thắng đề nghị UBND phường phường cần tổ chức triển khai sắp xếp khu phố thận trọng, chặt chẽ, công khai và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc sắp xếp phải bảo đảm đúng chủ trương, tiêu chí, trình tự và tiến độ; đồng thời lấy yêu cầu gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn làm mục tiêu xuyên suốt.

Ông Châu Xuân Đại Thắng nhấn mạnh cần rà soát đầy đủ hiện trạng về địa bàn, dân số, tên gọi, nhân sự, hồ sơ, cơ sở vật chất và tài sản có liên quan; xây dựng phương án chuyển tiếp cụ thể, không để gián đoạn công tác quản lý dân cư, an ninh trật tự, an sinh xã hội và hoạt động của cộng đồng dân cư.

Công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước; kịp thời giải thích rõ những vấn đề người dân quan tâm, tiếp thu ý kiến hợp lý và xử lý các vướng mắc ngay từ cơ sở.