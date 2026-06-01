TP.HCM lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp khu phố, ấp từ ngày 13-6 01/06/2026 17:29

(PLO)- Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, UBND cấp xã tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn hoàn thành từ ngày 13 đến trước ngày 18-6-2026.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Trong đó có 155/168 phường, xã, đặc khu là đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và 13 phường, xã đang xem xét đề nghị công nhận là đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng.

TP.HCM công bố lộ trình sắp xếp khu phố, ấp và sẽ lấy ý kiến nhân dân từ ngày 13-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Rà soát nguyện vọng nhân dân

Theo đó, UBND TP.HCM đã đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu. Cụ thể, cơ quan chức năng phải bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, tham gia góp ý, giám sát việc sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo đúng quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Chính quyền các địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê thực trạng về quy mô số hộ gia đình, số lượng người hoạt động không chuyên trách, số lượng người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn; số lượng Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

Công tác rà soát cần tập trung vào các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương. Việc này nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở.

Đồng thời, các đơn vị tổng hợp, dự kiến số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã bố trí về khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; số lượng người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư dôi dư khi thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, dự trù kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.

Cơ sở tiến hành lựa chọn, giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là người có uy tín, sức khỏe, tâm huyết, trách nhiệm, năng lực vận động Nhân dân, từng bước trẻ hóa, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng quản trị cộng đồng và chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.

10 bước sắp xếp khu phố, ấp

Về quy trình, UBND TP.HCM đề nghị UBND cấp xã triển khai quy trình thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, theo 10 bước.

Cụ thể, bước 1: Xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã về dự kiến sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; dự kiến kết quả thực hiện sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; dự kiến số lượng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư giảm, giữ nguyên và số lượng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư còn lại sau sắp xếp...

Đồng thời, địa phương dự kiến số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí về khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; tình hình giải quyết chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

UBND cấp xã chủ động dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo hướng dẫn.

Bước 2: Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã về phương án sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, UBND cấp xã báo cáo gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn TP để trình UBND TP. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 2-6.

Bước 3: UBND TP trình Đảng ủy UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trương thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn Thành phố. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 10-6.

Bước 4: Trên cơ sở chủ trương được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua phương án tổng thể, UBND cấp xã hoàn thiện Đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo thẩm quyền quản lý. Thời gian hoàn thành từ ngày 10 đến trước ngày 13-6.

Bước 5: UBND cấp xã tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn. Thời gian hoàn thành từ ngày 13 đến trước ngày 18-6.

Bước 6: UBND cấp xã tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tham gia của nhân dân và hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành từ ngày 18 đến trước ngày 21-6.

Bước 7: UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tại kỳ họp gần nhất. Thời gian hoàn thành từ ngày 21 đến trước ngày 22-6.

Bước 8: UBND cấp xã bố trí số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Ưu tiên người có phẩm chất, năng lực vận động Nhân dân, uy tín, kinh nghiệm, từng bước trẻ hóa và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở.

Bước 9: UBND cấp xã thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách khi thôi tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Thời gian hoàn thành từ ngày 22 đến trước ngày 30-6.

Bước 10: UBND cấp xã báo cáo UBND TP (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Thời gian hoàn thành trước ngày 2-7.

Cũng theo kế hoạch, UBND TP.HCM thống nhất tên gọi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực thuộc phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, gồm: khu phố được tổ chức ở phường; ấp, thôn được tổ chức ở xã; khu dân cư được tổ chức ở đặc khu Côn Đảo.