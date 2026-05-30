TP.HCM: Chấn chỉnh ngay từ đầu các thiếu sót tại dự án đầu tư công lớn 30/05/2026 11:23

(PLO)- Để phòng, ngừa tham nhũng trong tình hình mới, UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất cơ chế kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót ngay từ giai đoạn đầu triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách lớn trong lĩnh vực đầu tư công.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 46/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 46 là nội dung quan trọng, nhất là trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả rõ rệt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 46/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy TP về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu

Trên tinh thần đó, kế hoạch của UBND TP.HCM nhấn mạnh phải triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 trên địa bàn TP và các năm tiếp theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị sau hợp nhất.

Xác định công tác phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận diện cụ thể lĩnh vực, bộ phận dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để có giải pháp ngăn ngừa, phòng ngừa hiệu quả.

Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là công tác quản lý sử dụng tài sản công, tài chính công. Hoạt động này góp phần nâng cao sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế của TP trong tình hình mới.

Thống kê các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ nhưng chưa được thống kê, tổng hợp để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, khu đất trên địa bàn.

Tập trung xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, các dự án, công trình đầu tư của doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Khẩn trương giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng của đơn vị mình, nhất là các vấn đề tồn đọng tại các dự án, khoản đầu tư, tình hình tài chính, công tác quản lý tài sản công, hợp tác đầu tư, thay đổi mục tiêu đầu tư chưa đúng quy định.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các bản án, quyết định của tòa án có liên quan trên địa bàn TP.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý. Kiểm soát chặt chẽ xung đột lợi ích gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật tại các vị trí tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, kịp thời xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương, tuân thủ các quy định về liêm khiết và kỷ luật; thực hành tiết kiệm, không đặc quyền, đặc lợi. Có thái độ rõ ràng, dứt khoát kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Trường hợp để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, không phát hiện kịp thời để xảy ra hậu quả hoặc không tự phát hiện mà do cơ quan chức năng phát hiện, xử lý thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm những hành vi bao che, dung túng

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM đặt ra nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới.

Cụ thể, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót ngay từ giai đoạn đầu triển khai các dự án sử dụng vốn ngân sách lớn trong lĩnh vực đầu tư công; kịp thời cảnh báo, phòng ngừa tiêu cực, sai phạm và đề xuất cơ chế kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí từ sớm.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong thực thi công vụ. Nghiêm túc trong công tác chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu công việc. Việc kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt việc kiểm soát xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện thanh tra hằng năm theo kế hoạch phù hợp với định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND TP và yêu cầu thực tiễn; chú trọng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, vi phạm và thường xuyên phát sinh đơn thư phản ánh, tố cáo. Từng bước thực hiện “thanh tra đối với vụ việc thuộc thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật”, tạo đột phá trong hoạt động thanh tra.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là công tác tự kiểm tra trong nội bộ nhằm phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm.

Thực hiện nghiêm Quy định 114/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng “chạy chọt”, “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bảo vệ, khuyến khích những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; đánh giá, phân loại những người làm việc thiếu trách nhiệm, cầm chừng, né tránh nhiệm vụ, thay thế những người không đủ năng lực phục vụ nhân dân. Xác minh, xử lý kịp thời, hiệu quả, hợp lý thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và phương tiện truyền thông đại chúng về phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín của cán bộ.

Ngoài ra, kế hoạch còn nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định, khách quan, hợp lý. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thi hành án, trường hợp phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng lạm dụng giám định, định giá trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử để kéo dài các vụ án, vụ việc nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về chất lượng, đẩy nhanh tiến độ trong công tác này.