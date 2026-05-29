VIDEO: Công an TP.HCM đột kích nhiều cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc đông dược giả 29/05/2026 22:20

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông dược giả quy mô lớn, thu giữ số hàng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Ngày 29-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc đông dược xảy ra trên nhiều tỉnh, thành.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc đông dược giả nên xác lập chuyên án đấu tranh. Nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét các cơ sở tại TP.HCM, bắt giữ hai người liên quan là Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải.

Bước đầu, công an xác định từ tháng 3-2024 đến nay, các nghi phạm đã đưa ra thị trường số thuốc đông dược trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Theo Công an TP.HCM, vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.