Cảnh sát cứu kịp một phụ nữ rơi xuống giếng sâu gần 30 m 29/05/2026 08:01

(PLO)- Người phụ nữ ở Gia Lai may mắn thoát chết và được giải cứu thành công khi rơi xuống giếng sâu gần 30 m.

Tối 28-5, Công an phường Hội Phú phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai kịp thời cứu vớt thành công một người phụ nữ rơi xuống giếng sâu gần 30 m.

Người phụ nữ rơi xuống giếng sâu gần 30 m may mắn thoát chết. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng động lạ ở khu vực giếng nước bỏ hoang gần đường Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Tại đây, người dân phát hiện một người phụ nữ đang kêu cứu dưới giếng.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lên phương án ứng cứu. Lực lượng chức năng tiến hành trấn an tâm lý, đồng thời dùng thiết bị cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Sau khi lên bờ, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng tỉnh táo, trên người có nhiều vết bầm tím.

Công an cứu người phụ nữ rơi giếng sâu gần 30 m.

Nạn nhân được xác định là bà HTU (50 tuổi, ngụ tổ 2, phường Hội Phú). Bà U cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đang đi nhặt ve chai ở khu vực trên thì bất ngờ rơi xuống giếng.

Theo bà U, do thiếu quan sát nên bà giẫm lên tấm kính che miệng giếng và rơi xuống. Sau khi rơi xuống giếng, bà bị choáng. Lúc tỉnh táo lại, bà cố bám vào thành giếng để trèo lên nhưng không được.