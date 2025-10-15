Cứu sống người đàn ông rơi xuống giếng hoang sâu 15 mét 15/10/2025 18:30

(PLO)-Sau một ngày mất tích, lực lượng chức năng phát hiện ông PVH ngụ tỉnh Gia Lai rơi xuống giếng hoang và cứu sống nạn nhân.

Ngày 15-10, ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng cứu sống một người dân bị rơi xuống giếng hoang sau một ngày mất tích.

Lực lượng chức năng cứu người đàn ông rơi xuống giếng hoang và đưa đi cấp cứu. Ảnh: VT.

Trước đó, ngày 14-10, ông PVH (63 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Thuận, xã Phù Mỹ Bắc) đi đâu không ai biết nên người thân trình báo công an và tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 15-10, lực lượng chức năng phát hiện ông PVH nằm bất động dưới giếng hoang giữa rẫy keo, độ sâu khoảng 15m.

Ngay lập tức, Công an xã Phù Mỹ Bắc liên hệ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) đến hỗ trợ, cứu vớt người bị nạn.

Đến 11 giờ cùng ngày, ông H được đưa lên mặt đất an toàn và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Thời điểm mới đưa lên, sức khỏe ông H rất yếu vì kiệt sức.