Nhân viên cũ tấn công tổ trưởng tử vong ngay tại công ty

(PLO)- Hai nhân viên cũ đeo khẩu trang xông vào công ty chuyển phát nhanh ở Tây Ninh, dùng dao tấn công tổ trưởng khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 24-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm, xông vào một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn, tấn công một tổ trưởng tại đây khiến người này tử vong.

