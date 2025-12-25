Nhân viên cũ tấn công﻿ tổ trưởng tử vong ngay tại công ty

Chiều 24-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm, xông vào một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn, tấn công một tổ trưởng tại đây khiến người này tử vong.
