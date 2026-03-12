Quảng Ngãi mang thùng phiếu đến nhà giúp Mẹ Việt Nam anh hùng và cử tri cao tuổi bỏ phiếu 12/03/2026 16:25

(PLO)- Tại xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi), tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà đối với những cử tri cao tuổi, sức khỏe yếu để cử tri trực tiếp bỏ phiếu theo quy định.

Ngày 12-3, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết địa phương sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà đối với những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu, nhằm bảo đảm mọi công dân đều được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử.

Toàn xã Tu Mơ Rông có khoảng 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, diễn ra vào ngày 15-3. Qua rà soát, địa phương ghi nhận 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, già yếu hoặc bệnh tật, trong số này có Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría đã cao tuổi.