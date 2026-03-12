Vượt sóng hàng ngàn hải lý, hoàn thành bầu cử sớm trên biển 12/03/2026 09:01

Chiều 11-3, sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu cử đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1, bảo đảm đúng quy định, an toàn, trở về đất liền theo kế hoạch.

Đoàn công tác của Tổ bầu cử sớm thực hiện nhiệm vụ trên 2 tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã vượt hàng nghìn hải lý, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió to. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ 2 tàu và các thành viên trong Tổ bầu cử đã chủ động, khắc phục mọi khó khăn, để những lá phiếu đến được tận tay cử tri, đảm bảo mọi công dân Việt Nam đang làm việc trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đều được thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tổ bầu cử sớm trên biển đã chủ động, khắc phục mọi khó khăn, để những lá phiếu đến được tận tay cử tri. Ảnh: Văn Đường

Tại các điểm bỏ phiếu trên biển, Tổ bầu cử đã triển khai các phương án bầu cử phù hợp với điều kiện thời tiết, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên nhà giàn, tàu trực cũng như quá trình khai thác thủy hải sản của ngư dân ta.

Đối với các tàu trực, trong điều kiện thời tiết bảo đảm, Tổ bầu cử sử dụng xuồng để chở cử tri trên các tàu, thay phiên nhau có mặt trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 để tiến hành bỏ phiếu. Trường hợp sóng gió to, việc chuyển cử tri từ tàu trực về vị trí bỏ phiếu gặp nhiều khó khăn, Tổ bầu cử đã chuyển vật chất, trang bị, nhất là thùng phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu và danh sách các ứng cử viên, sang từng tàu để tổ chức bầu cử.

Cử tri trên Nhà giàn DK1.18 thực hiện bầu cử. Ảnh: VĐ

Đối với các Nhà giàn DK1, Tổ bầu cử liên tục cập nhật tình hình điều kiện thời tiết, tránh những thời điểm sóng lên cao để đưa người, vật chất lên nhà giàn, bất kể từ sáng sớm hay giữa trưa nắng gắt, cùng với việc chuẩn bị kỹ lưỡng, vật chất, trang bị, maket, biển, bảng, thùng phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri, tiểu sử, danh sách chương trình hành động của các ứng cử viên...tất cả đều được bao bọc kín nước, chuyển lên nhà giàn hết sức cẩn thận.

Cử tri trên tàu Trường Sa 02 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tham gia bầu cử sớm trên biển.

Khác với không khí rộn ràng, tấp nập của Ngày hội toàn dân bầu cử trên đất liền; bầu cử giữa biển khơi diễn ra trong điều kiện khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mỗi cử tri thực hiện quyền bầu cử đều nâng niu tấm thẻ cử tri và trân trọng tình cảm mà Đảng, Nhà nước và Quân đội, mà trực tiếp là các thành viên trong tổ bầu cử đã vượt sóng gió để mang lá phiếu đến nơi đầu sóng. Sau khi được đóng dấu “Đã bỏ phiếu” mỗi cử tri đều cảm thấy tự hào, vinh dự, dù ở giữa biển khơi xa, vẫn có thể trực tiếp bỏ phiếu sớm hơn ở đất liền.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân - Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm hướng dẫn cho cử tri là ngư dân tàu cá Quảng Ngãi.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân - Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm cho biết: “100% cử tri trên biển rất phấn khởi, tích cực, nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tốt quyền dân chủ trong nghiên cứu, lựa chọn các ứng cử viên và tiến hành bầu cử theo đúng hướng dẫn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục bầu cử.

Ngư dân tàu cá phấn khởi tham gia bầu cử sớm trên tàu Trường Sa 04. Ảnh: VĐ

Ngư dân bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Ảnh: VĐ

Trong đó, có 27 cử tri là ngư dân trên 4 tàu cá (QNg96435TS, QNg92654TS, TG92625TS và NTh02279TS) đang khai thác thủy hải sản trên biển, sau khi được thông tin, tuyên truyền đã chủ động, liên hệ tham gia bầu cử sớm”.

Công tác tổ chức bầu cử sớm cho hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1 đã hoàn thành, bảo đảm đúng quy định. Mỗi lá phiếu được bầu chọn, mang theo niềm tin và sự kỳ vọng vào những đại biểu được bầu xứng đáng, đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp...