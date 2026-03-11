Thành ủy TP.HCM: Xã, phường chủ động ban hành danh mục đường được sử dụng tạm vỉa hè 11/03/2026 19:23

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, Thành ủy TP.HCM đánh giá thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình trật tự đô thị có chuyển biến rõ nét.

Lực lượng chức năng xử phạt vi phạm trật tự đô thị. Ảnh: TH

Nhân rộng mô hình kiểu mẫu về quản lý trật tự đô thị

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu không gian an toàn cho người đi bộ, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường còn diễn ra ở nhiều nơi. Việc sắp xếp giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường còn bất cập, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Lực lượng thực thi nhiệm vụ hạn chế về biên chế, chính sách và chế độ...

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự đô thị.

Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng làm nhiệm vụ quản lý đô thị trong thực thi công vụ. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ, tác động, can thiệp đến quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Có cơ chế khuyến khích người dân có ý thức, tự giác, tự nguyện đóng góp công sức để thực hiện tốt việc chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nêu gương và phải chịu trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm trật tự đô thị, khi để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quản lý.

Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP chỉ đạo sở, ngành chức năng, UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; tham mưu, đề xuất các giải pháp, phương án quản lý trật tự đô thị phù hợp trong tình hình mới.

Thành ủy TP.HCM cũng giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng. Trước mắt thí điểm tại Đặc khu Côn Đảo, xã Cần Thạnh, phường Xuân Hòa, phường Sài Gòn.

Ưu tiên các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ

Một trong những nội dung đáng chú ý, Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và giao UBND các xã, phường, đặc khu chủ động ban hành danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

Các đơn vị tiếp tục điều chỉnh và ban hành tiêu chí quy hoạch quỹ đất, không gian dành cho giao thông công cộng, bãi giữ xe trong các đồ án quy hoạch. Ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư bến, bãi đỗ xe sử dụng công nghệ thông minh, cao tầng lắp ghép tại khu vực trung tâm TP.

Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Rà soát các quy định về xây dựng hạ tầng đô thị đang cản trở sự phát triển chung và bất cập trong quy định không gian đô thị đối với nhà chung cư, nhà cao tầng.

Đồng thời, phải có các giải pháp xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải để xảy ra tình trạng bến bãi, điểm đón, trả khách không đúng quy định.

Xử lý kịp thời nạn “chèo kéo" khách du lịch

Đảng ủy Công an TP.HCM lãnh đạo Công an TP tăng cường tổ chức rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động tại các bến bãi, điểm đón, trả khách theo thẩm quyền quản lý, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm.

Đội CSGT Cát Lái sử dụng thiết bị ghi hình phạt nguội các phương tiện dừng, đỗ sai quy định trên lòng đường, vỉa hè khu vực phường Thủ Đức, làm căn cứ xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: PC08

Xử lý triệt để các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự, mỹ quan, vệ sinh... nhất là các điểm kinh doanh tự phát dọc các tuyến đường, xung quanh các chợ đầu mối, trường học, bệnh viện, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các vị trí nhà chờ, điểm dừng, bến bãi xe buýt ...

Các điểm, bãi trông, giữ phương tiện không đúng quy định, không được cấp phép hoạt động phải được xử lý nghiêm. Cùng đó, kiểm tra, kiểm soát và xử lý kịp thời nạn “chèo kéo" khách du lịch,... nhất là tại khu vực trung tâm TP, các tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông...