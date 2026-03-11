Đồng Nai lập Tổ soạn thảo đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương 11/03/2026 14:54

(PLO)- Đồng Nai vừa thành lập Tổ soạn thảo nhằm hoàn thiện hồ sơ và lộ trình để đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 11-3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tổ soạn thảo gồm 12 thành viên do bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Kim Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, tham gia giám sát, chỉ đạo toàn diện hoạt động của tổ.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, xây dựng đề án bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và sát thực tiễn. Tổ sẽ rà soát toàn diện các tiêu chuẩn về đơn vị hành chính cấp tỉnh, phân loại đô thị, hệ thống đơn vị hành chính cấp xã, tỉ lệ đô thị hóa và hạ tầng.

Một góc trung tâm của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Đồng thời, Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo tờ trình, đề án và các văn bản liên quan. Nhóm này cũng tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị và tổ chức khảo sát, thu thập số liệu, làm việc với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Trước đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đi đầu trong kinh tế hàng không, công nghệ cao. Nghị quyết xác định xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, hiện đại, phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có diện tích hơn 12,7 ngàn km2, chiếm 3,84% diện tích cả nước. Quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, đứng thứ 5 cả nước. Tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã gồm 72 xã và 23 phường.