Sau cuộc sáp nhập lịch sử, An Giang không còn thuần túy là một tỉnh nông nghiệp vùng đầu nguồn mà đã vươn mình trở thành thực thể kinh tế đặc biệt với không gian phát triển "đồng bằng - rừng - biển". Với mục tiêu bứt phá tăng trưởng trên 10,71% vào năm 2026, tỉnh đang định vị lại vai trò chiến lược, hướng tới tâm thế một trung tâm kinh tế biển quốc gia và cửa ngõ giao thương quốc tế.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang về khát vọng và những trụ cột bứt phá của địa phương trong kỷ nguyên mới.

Định vị không gian phát triển "Đồng bằng - Rừng - Biển"

. Phóng viên: Thưa ông, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, sau cuộc sáp nhập lịch sử, tỉnh An Giang có không gian phát triển vừa “đồng bằng - rừng - biển”, vừa “biên giới - nội địa”. Tỉnh tận dụng lợi thế này như thế nào để định vị vai trò chiến lược trên bản đồ phát triển vùng ĐBSCL và quốc gia?

+ Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải: Sau sáp nhập, tỉnh An Giang với diện tích hơn 9.888 km2, dân số gần 5 triệu người, hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý đa dạng từ biển đảo, núi rừng đến đồng bằng trù phú. Để định vị vai trò chiến lược, An Giang đang tận dụng không gian đặc thù này để vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng ĐBSCL và cả nước.

Tỉnh đặt mục tiêu bứt phá với tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên, đóng vai trò đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng cho toàn khu vực thông qua việc kiến tạo một mô hình quản trị hiệu quả và năng động hơn.

Song song đó, dựa trên lợi thế mới về biển, đảo như Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, tỉnh An Giang tập trung chuyển mình từ tỉnh nông nghiệp thuần túy sang trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trụ cột phát triển sẽ tập trung vào dịch vụ logistics, du lịch biển đảo, năng lượng và nuôi trồng, chế biến thủy sản công nghệ cao. Tỉnh định hướng hình thành chuỗi đô thị - cảng biển - du lịch - dịch vụ liên kết các khu vực từ Thổ Châu, Hà Tiên đến Rạch Giá nhằm hội nhập sâu với kinh tế khu vực Vịnh Thái Lan.

Bên cạnh kinh tế biển, tỉnh An Giang định vị là cửa ngõ kết nối với Campuchia để thúc đẩy thương mại xuyên biên giới. Tỉnh ưu tiên phát triển các khu kinh tế cửa khẩu đa ngành, ứng dụng hải quan điện tử và hệ thống giám sát hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thông quan, biến lợi thế biên giới thành trục kinh tế chiến lược. Để khơi thông dòng chảy hàng hóa, các trục giao thông kết nối vùng đầu nguồn với biển đảo, kết nối với TP.HCM, TP Cần Thơ và các tuyến hàng hải quốc tế đang được đầu tư mạnh mẽ.

Trong tiến trình này, chuyển đổi số được xác định là công cụ then chốt để mở rộng không gian phát triển và nâng cao giá trị cho các ngành kinh tế chủ lực. Tỉnh phấn đấu đưa tỉ trọng kinh tế số từ mức 6,11% năm 2024 lên tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030 và đạt 50% vào năm 2045.

Đồng thời, tỉnh An Giang tiếp tục hiện đại hóa nông nghiệp hữu cơ, triển khai đề án "Một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp" gắn vùng nguyên liệu lúa - gạo, cây ăn trái, thủy hải sản, dược liệu với các nhà máy chế biến sâu nâng giá trị gia tăng từ sản xuất đến thị trường. Tỉnh cũng xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao APEC - 2027.

Hiệu quả từ mô hình quản trị mới sau sáp nhập

. Sau gần 7 tháng sáp nhập, nhìn lại chặng đường vừa qua, ông đánh giá thế nào về những kết quả thực tế mà mô hình này mang lại?

+ Sau sáp nhập, tỉnh đã thực sự mở ra không gian phát triển mới với mô hình tổ chức và phương thức quản trị mới mang lại hiệu quả cao. Tính đến đầu năm 2026, tỉnh An Giang đã ghi nhận những kết quả quan trọng và toàn diện.

Để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng 10,71%, An Giang đặt ra các chỉ tiêu tài chính và đầu tư cụ thể: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 113.500 tỉ đồng.

Thu ngân sách nhà nước đạt 32.362 tỉ đồng.

Quy mô GRDP (giá hiện hành) đạt khoảng 335.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 3.600 USD (khoảng 90,53 triệu đồng).

Năm 2025, tăng trưởng GRDP đạt 8,39%, với 24/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt trên 25.000 tỉ đồng, riêng tháng 1-2026 đã thu đạt hơn 1.900 tỉ đồng. Các ngành kinh tế trọng điểm tiếp tục giữ vững vai trò trụ đỡ với sản lượng lúa đạt trên 8,8 triệu tấn, thủy sản hơn 1,6 triệu tấn và du lịch đón trên 24 triệu lượt khách.

Về quản trị và hạ tầng, tỉnh đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đột phá trong chuyển đổi số giúp tỉnh hoàn thành 77,1% nhiệm vụ đề ra trong năm 2025, với 100% cơ quan kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng. Đặc biệt, việc phường Rạch Giá thực hiện lấn biển thành công với diện tích khoảng 688 ha đã khẳng định thương hiệu trung tâm kinh tế biển của vùng cực Nam, minh chứng cho hiệu quả của không gian phát triển mới.

. Với tốc độ tăng trưởng 8,39% dẫn đầu khu vực năm 2025, sang năm 2026, tỉnh An Giang quyết tâm bứt phá với mục tiêu tăng trưởng trên 10,71%. Những giải pháp đột phá nào và những trụ cột chính để đạt được con số tăng trưởng này, thưa ông?

+ Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10,71%, tỉnh An Giang xác định chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là động lực chính, phấn đấu kinh tế số chiếm 8% GRDP năm 2026 và đưa tỉnh lọt vào nhóm 10 đơn vị dẫn đầu về chỉ số DTI và PII. Tỉnh cam kết bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách cho lĩnh vực này.

Nền kinh tế tỉnh An Giang năm 2026 sẽ vận hành dựa trên 4 trụ cột chính, đó là: nông nghiệp công nghệ cao (trụ đỡ), Kinh tế biển và biên mậu (động lực mới), du lịch tâm linh - sinh thái và công nghiệp chế biến sâu. Ảnh: AG

Đồng thời, hạ tầng giao thông sẽ được đẩy mạnh, trọng tâm là cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và các trục kết nối nội địa với biển đảo, TP.HCM và Campuchia. Tỉnh tận dụng tối đa cơ hội từ Hội nghị APEC - 2027 để đột phá hạ tầng và chuyển đổi xanh tại Phú Quốc, kết hợp áp dụng triệt để nguyên tắc điều hành "Sáu rõ" nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.

Về các trụ cột kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao với lúa chất lượng cao và thủy sản ứng dụng công nghệ hiện đại vẫn là nền tảng bền vững. Kinh tế biển và biên mậu sẽ được đẩy mạnh thông qua chuỗi đô thị cảng biển từ Rạch Giá đến Phú Quốc và hải quan điện tử tại các cửa khẩu. Ngành du lịch tâm linh và sinh thái hướng đến mục tiêu đón 25 triệu lượt khách với doanh thu 70.000 tỉ đồng. Các giải pháp này nhằm đưa quy mô GRDP đạt khoảng 335.000 tỉ đồng và thu ngân sách đạt 32.362 tỉ đồng vào năm 2026.

. Để tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, vươn lên trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển quốc gia, đâu là các giải pháp chiến lược của tỉnh, thưa đồng chí?

+ Chúng tôi triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, bắt đầu từ việc lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy để đưa tỉ trọng kinh tế số đạt ít nhất 30% GRDP vào năm 2030. Tỉnh tập trung phát triển đột phá kinh tế biển và biên mậu thông qua trục liên kết Thổ Châu - Kiên Hải - Hà Tiên - Rạch Giá và cửa ngõ kết nối Campuchia.

Vận hành dựa trên 4 trụ cột Nông nghiệp công nghệ cao (Trụ đỡ): Chuyển dịch mạnh sang nông nghiệp hữu cơ, sạch và giá trị gia tăng cao. Trọng tâm là Đề án "Một triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp" và phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản ứng dụng công nghệ hiện đại với mục tiêu sản lượng lúa 8,8 triệu tấn và thủy sản 1,6 triệu tấn. Kinh tế biển và biên mậu (Động lực mới): Hoàn thiện đề án trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, phát triển chuỗi đô thị - cảng biển - du lịch từ Rạch Giá đến Phú Quốc, Thổ Châu. Khai thác lợi thế cửa khẩu kết nối Campuchia, đẩy mạnh hải quan điện tử để trở thành trung tâm giao thương xuyên biên giới của vùng. Du lịch tâm linh - sinh thái: Phấn đấu đón 25 triệu lượt khách, đạt doanh thu 70.000 tỉ đồng. Tập trung xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế và phát triển các điểm du lịch nội địa trọng điểm. Công nghiệp chế biến sâu: Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển theo chuỗi giá trị và tối ưu hóa không gian phát triển công nghiệp nhằm gia tăng đóng góp vào GRDP.

Hạ tầng chiến lược gồm các tuyến cao tốc, đường thủy và đặc khu Phú Quốc sẽ được ưu tiên hoàn thiện. Đi kèm với đó là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nông nghiệp sinh thái, du lịch quốc tế và công nghiệp chế biến sâu, trên nền tảng đổi mới quản trị từ tư duy quản lý sang phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

. Công nghệ số là "động lực then chốt". Vậy tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi số quyết liệt như thế nào để triệt tiêu các "điểm nghẽn" về đất đai, đầu tư và loại bỏ hoàn toàn các chi phí phi chính thức cho nhà đầu tư? Ông có thông điệp gì gửi đến cộng đồng doanh nghiệp về việc chính quyền địa phương chuyển sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi thay vì chỉ hỗ trợ hành chính đơn thuần?

+ Chuyển đổi số sẽ được ứng dụng để minh bạch hóa toàn bộ quá trình quản trị, đặc biệt là số hóa bản đồ quy hoạch tại 102 đơn vị hành chính cơ sở nhằm triệt tiêu cơ chế "xin - cho". Quy trình đầu tư cũng được số hóa để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thông qua chính quyền hai cấp và Trung tâm phục vụ hành chính công.

Để loại bỏ chi phí phi chính thức, tỉnh triển khai hải quan điện tử và giám sát hiện đại tại cửa khẩu, đồng thời áp dụng nguyên tắc "Sáu rõ" gắn với hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử để kiểm soát trách nhiệm công vụ một cách công khai.

Thông điệp tôi muốn gửi đến cộng đồng doanh nghiệp là chính quyền tỉnh An Giang cam kết chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo và phục vụ. Chúng tôi lấy doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng và thể chế là động lực. Tỉnh sẽ chủ động lắng nghe, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng nhà đầu tư, vì thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh.

Khát vọng thịnh vượng đi vào từng "gian bếp" mỗi gia đình

. Bên cạnh hạ tầng cao tốc đang được đẩy nhanh, tỉnh An Giang ưu tiên đầu tư vào hạ tầng chiến lược nào khác để đảm bảo tính kết nối đồng bộ, giúp các cực tăng trưởng như Phú Quốc và các khu kinh tế cửa khẩu cộng hưởng sức mạnh nhanh nhất?

+ Ngoài cao tốc, tỉnh An Giang ưu tiên phát triển hạ tầng cảng biển và logistics theo hình thức PPP để hình thành chuỗi liên kết kinh tế ven biển. Tại các đảo như Thổ Châu, An Sơn và Nam Du, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ kinh tế - quốc phòng và hoàn thiện lưới điện quốc gia.

An Giang tập trung xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế và phát triển các điểm du lịch nội địa trọng điểm.

Hạ tầng số cũng được chú trọng đồng bộ để doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch dễ dàng. Đồng thời, hệ thống giao thông đa phương thức từ đường thủy, hàng không đến các trục kết nối liên vùng xuống biển đảo và sang Campuchia được đầu tư hoàn thiện nhằm tạo sự cộng hưởng sức mạnh nhanh nhất giữa các cực tăng trưởng.

. Sau tất cả các con số tăng trưởng và dự án quy mô, đích đến cuối cùng vẫn là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân, ông muốn gửi gắm điều gì đến người dân An Giang về diện mạo của tỉnh vào năm 2030?

+ Sau tất cả các dự án và con số tăng trưởng, mục tiêu cao nhất của Đảng bộ tỉnh An Giang là mang lại sự thịnh vượng thực chất cho người dân. Đến năm 2030, diện mạo tỉnh An Giang sẽ là địa phương hài hòa giữa sức mạnh kinh tế của "người khổng lồ" và môi trường sống xanh, bền vững.

Chúng tôi biến từng chỉ số phần trăm tăng trưởng thành trường học, bệnh viện chất lượng cao và sự ấm no đi vào gian bếp của mỗi gia đình. Đó chính là khát vọng vươn mình thực chất nhất của chúng tôi.

Phú Quốc - "Cực dẫn dắt" và vận hội từ APEC 2027 Phú Quốc sẽ được kích hoạt bằng các cơ chế đặc thù về nguồn lực và quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn ESG, áp dụng nguyên tắc "năm hóa, bốn không, ba có". Trong đó, "năm hóa" gồm: xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa trong quản trị; hài hòa hóa lợi ích giữa các chủ thể liên quan. "Bốn không" gồm: Không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong cả năm. "Ba có" gồm: Có sự đóng góp của Nhà nước, của doanh nghiệp, của nhân dân để đảm bảo hiệu quả tối đa. Chúng tôi lấy chuyển đổi xanh làm bản sắc cạnh tranh, phấn đấu đạt 30% mục tiêu Đề án chuyển đổi xanh Phú Quốc ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho APEC. Để tận dụng thương hiệu APEC - 2027, tỉnh khẩn trương hoàn thiện các trung tâm hội nghị và hạ tầng quốc tế, lồng ghép sự kiện này vào chiến lược phát triển du lịch và dịch vụ dài hạn. Đây là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh "Đảo Ngọc sinh thái" và thu hút các tập đoàn tài chính, du lịch hàng đầu thế giới. Song song đó, việc đẩy mạnh cải cách hành chính và số hóa minh bạch sẽ là nền tảng để đón đầu nhà đầu tư quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa chỉ số PCI của tỉnh lên hạng 15 và DTI vào nhóm 10 cả nước trong năm 2026.