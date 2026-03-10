Đồng Nai lập 1.771 Tổ bảo vệ an ninh trật tự ấp, khu phố với 7.367 thành viên 10/03/2026 12:40

Ngày 10-3, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập ở cơ sở và và số lượng thành viên.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đồng nai, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần lập tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn Đồng Nai theo quy định là 1.771 tổ tại 1.771 thôn, ấp, khu phố.

UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định về số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập ở cơ sở. Ảnh: VH.

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, ấp, khu phố trên địa bàn các xã, phường là 7.367 thành viên.

Căn cứ theo quy định, chủ tịch UBND xã, phường theo đề nghị của Công an cùng cấp quyết định thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và từng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 14-3-2026.

Cuối năm 2025, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và đội dân phòng để làm nhiệm vụ tại địa phương.

Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường. Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự căn cứ vào yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, điều kiện kinh tế - xã hội, dân số. Nếu thôn, tổ dân phố có số lượng dân cư dưới 3.000 người thì tổ có ba thành viên. Tại thôn, tổ dân phố có số lượng dân cư từ 3.000 người đến dưới 5.000 người thì mỗi tổ năm thành viên... Đối với địa bàn biên giới hoặc địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội thì mỗi Tổ được bố trí tối đa thêm hai thành viên.

Về mức hỗ trợ đối với tổ trưởng: 3,6 triệu đồng/người/tháng; tổ phó: 2,7 triệu đồng/người/tháng; tổ viên: 1,8 triệu đồng/người/tháng. Về mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo: đại học: 1,2 triệu đồng/người/tháng; cao đẳng: 750.000 đồng/người/tháng; trung cấp: 500.000 đồng/người/tháng.

