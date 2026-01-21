Những tổ bắn tỉa lặng lẽ bảo vệ Đại hội Đảng XIV 21/01/2026 09:58

(PLO)- Cùng với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại hội trường, những tổ bắn tỉa thuộc Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã triển khai thế trận trên các điểm cao, túc trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng XIV.

Trong không khí trang nghiêm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bên cạnh các hoạt động tại hội trường, một lực lượng đang lặng lẽ hiện diện trên những điểm cao chiến lược xung quanh khu vực tổ chức.

Đó là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Họ là những “lá chắn thầm lặng” ngày đêm căng mình quan sát, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm triển khai túc trực 24/24 giờ.

Trong những ngày qua, tại nhiều điểm cao xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 đã bố trí các tổ quan sát bắn tỉa làm nhiệm vụ.

Với yêu cầu bảo vệ ở mức cao nhất, các tổ công tác Cảnh sát đặc nhiệm túc trực 24/24 giờ tại nhiều vị trí then chốt. Từ trên cao, toàn bộ không gian khu vực Đại hội được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng làm nhiệm vụ chủ động phát hiện sớm, đánh giá chính xác và sẵn sàng xử lý mọi tình huống ảnh hưởng đến an ninh. Mỗi ca trực, mỗi vị trí đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên thế trận bảo vệ nhiều lớp, khép kín và vững chắc.

Theo Đại úy Nguyễn Trọng Nam, cán bộ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, ngay khi tiếp nhận nhiệm vụ, tổ công tác của anh được phân công bắn tỉa, quan sát, theo dõi và cảnh giới trên cao.

Đây là nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bản lĩnh vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Mục tiêu là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham dự.

Cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng.

Đại úy Nam cho biết tổ công tác gồm ba cán bộ, chiến sĩ, hằng ngày bảo đảm đúng vị trí, thời gian kíp trực. Họ sẵn sàng từ sớm trước khi các đoàn đại biểu đến, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nhỏ nào.

Làm nhiệm vụ trên cao trong suốt thời gian Đại hội, các cán bộ, chiến sĩ đối mặt với nhiều khó khăn hơn so với lực lượng ứng trực bên dưới. Thời tiết Hà Nội những ngày này mưa phùn xen lẫn gió lạnh. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và yêu cầu khắt khe trong bảo quản, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của vũ khí. Để bảo đảm nhiệm vụ, các tổ công tác chủ động chuẩn bị công cụ hỗ trợ, phương án che chắn và trang bị mang mặc kỹ lưỡng để bám trụ vị trí dài ngày.

Đại úy Nguyễn Trọng Nam chia sẻ dù có khó khăn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đều xác định đây là nhiệm vụ được giao phó, đồng thời là niềm vinh dự khi góp phần vào thành công của Đại hội Đảng XIV.

Dù điều kiện công tác khó khăn, các chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm xác định rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với họ, bảo vệ Đại hội Đảng XIV là niềm vinh dự lớn lao. Tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống, sự tỉnh táo và kỷ luật tuyệt đối luôn được đặt lên hàng đầu.

Những “lá chắn thầm lặng” nơi điểm cao vẫn ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối. Chính sự âm thầm ấy góp phần quan trọng tạo nên thành công trọn vẹn, an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.