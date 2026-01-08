Ngắm cảnh sát, cảnh vệ các yếu nhân cùng dàn khí tài hiện đại tại tổng duyệt bảo vệ Đại hội XIV 08/01/2026 13:47

(PLO)- Dự kiến lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng do Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra sáng 10-1 tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Sáng 8-1, tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Đội hình xe chỉ huy dẫn đầu các lực lượng trong buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐT

Đây là một trong những kế hoạch quan trọng của Bộ Công an nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 1-2026 tại Hà Nội.

Các lực lượng tham gia buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐT

Dự buổi tổng duyệt có Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; đại diện, lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế, TP Hà Nội...

Buổi tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo đảm an ninh trật tự Đại hội XIV có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, cùng các phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân.

Lực lượng công an nhân dân tại lễ tổng duyệt. Ảnh: ĐT

Mở đầu là phần nghi thức Lễ xuất quân, duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện. Tiếp đó là các phần thực binh xử lý tình huống giả định.

Lực lượng sĩ quan, cảnh sát đặc nhiệm công an nhân dân tham gia tại buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐT

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng đã kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng công tác huấn luyện, tập luyện, chuẩn bị tham gia bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV. Theo đó, các lực lượng thời gian qua đã triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp; thường xuyên huấn luyện, tập luyện, sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng.

Khối nữ cảnh sát giao thông. Ảnh: ĐT

Sau đó, các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội XIV đã duyệt đội ngũ, diễu hành phương tiện, thiết bị kỹ thuật và các nội dung khác theo kế hoạch đề ra.

Nhiều lực lượng cùng tham gia tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐT

Việc diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng là bước đi chủ động nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình, từ đó xây dựng các phương án tác chiến sát thực tế, xác định chính xác các mục tiêu trọng điểm cần bảo vệ.

Khối nam cảnh vệ bảo vệ yếu nhân tại các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng tham gia lễ tổng duyệt. Ảnh: ĐT

Đây cũng là dịp để toàn lực lượng rà soát, kiểm tra toàn diện hệ thống phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật và công cụ hỗ trợ, đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong mọi tình huống. Bên cạnh đó tăng cường mối quan hệ phối hợp hiệp đồng, vận hành thuần thục cơ chế tác chiến giữa các lực lượng.

Các nam, nữ cảnh vệ tham gia lễ tổng duyệt. Ảnh: ĐT

Đoàn xe dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐT

Dàn xe mô tô dẫn đoàn tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐT

Khối xe bọc thép, xe phòng cháy chữa cháy... tham gia tại buổi lễ. Ảnh: ĐT

Chó nghiệp vụ được huy động để cùng tham gia bảo vệ an toàn cho Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: ĐT

Lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi tổng duyệt. Ảnh: ĐT