Doanh nhân mong đại biểu luôn dám đổi mới, dám hành động 14/03/2026 14:00

(PLO)- Cộng đồng doanh nhân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới sẽ sát cánh cùng cơ sở, khơi thông các điểm nghẽn thể chế để đất nước bứt phá.

Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, trong không khí nô nức của ngày hội non sông, cử tri cả nước sẽ đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội (QH) khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Gửi gắm niềm tin vào lá phiếu, cộng đồng doanh nhân đặc biệt kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ thể hiện tinh thần “dám đổi mới, dám hành động” để khơi thông các điểm nghẽn, đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Các doanh nghiệp mong đại biểu luôn lắng nghe các chia sẻ, phản hồi ý kiến kiến nghị của họ để các vấn đề sớm được giải quyết. Ảnh: QUANG HUY

Thể chế thông thoáng để TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ bứt phá

Ông Nguyễn Hồng Huệ (Peter Hồng), Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), đặt kỳ vọng và niềm tin lớn rằng nhiệm kỳ mới của QH và HĐND các cấp là nhiệm kỳ của những quyết sách kiến tạo, có sức lan tỏa.

Theo ông, trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, rất cần một nền tảng thể chế thông thoáng, minh bạch và ổn định để giải phóng toàn bộ nguồn lực xã hội.

Đối với TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước, ông Peter Hồng mong QH và HĐND TP tiếp tục mạnh dạn đề xuất và thực thi những cơ chế vượt trội, đột phá hơn nữa. Tuy nhiên, điều quan trọng là các chính sách đó phải được thiết kế theo tư duy liên kết vùng, tạo động lực cho toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ và cả miền Nam.

“Khi TP.HCM được cởi trói về thể chế, được trao quyền chủ động về tài chính, đầu tư, quy hoạch và nhân sự, hiệu ứng lan tỏa sẽ thúc đẩy các khu vực lân cận phát triển đồng bộ” - ông Peter Hồng nói.

Ông Nguyễn Hồng Huệ cũng bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ này sẽ chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ các quy định chồng chéo, bảo đảm quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp (DN). Trong đó, kinh tế tư nhân cần được tạo điều kiện tốt nhất và được hỗ trợ thực chất để trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng. Các chính sách về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, logistics, tài chính xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao… cũng cần được thể chế hóa rõ ràng, nhất quán.

“Tôi mong mỗi đại biểu dân cử phát huy vai trò đại diện, tăng cường đối thoại với cộng đồng DN. Một nhiệm kỳ đặt lợi ích dài hạn và sự thịnh vượng của quốc gia lên trên hết sẽ tạo dựng được niềm tin xã hội, mà niềm tin chính là nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững” - vị doanh nhân chia sẻ.

Cùng quan điểm, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena, kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu QH và HĐND các cấp sẽ quyết liệt đổi mới phương thức hoạt động, lấy thực tiễn đời sống làm thước đo cho mọi chính sách dân sinh.

Ông cho rằng thay vì chờ đợi cử tri tìm đến trình bày, đại biểu cần chủ động đi sâu, đi sát vào từng địa bàn dân cư. Bởi thực tiễn là nơi kiểm chứng mọi chính sách. Đại biểu cần trực tiếp có mặt tại môi trường sinh sống của người dân để thấu hiểu lòng dân.

Chẳng hạn, đại biểu nên đến các khu chợ truyền thống để tận mắt quan sát biến động giá cả hàng hóa, thấu hiểu những khó khăn của bà con tiểu thương. Hay với bài toán hạ tầng, đại biểu hãy trực tiếp đứng tại các ngã tư, những trục đường kẹt xe vào giờ cao điểm để quan sát. Chỉ khi tự mình hòa vào dòng xe ùn ứ, thấu hiểu nỗi bức xúc của người dân, đại biểu mới có thể tìm ra giải pháp thiết thực.

“Chính sách dân sinh chỉ có giá trị khi bắt nguồn từ hơi thở cuộc sống. Đại biểu cần bám sát hiện trường để đưa ra những quyết sách ứng dụng cao, giải quyết trúng “điểm nghẽn” của xã hội” - ông Thắng bày tỏ.

Đại biểu cần am hiểu pháp luật, đồng hành cùng DN

Với tư cách là những người trực tiếp chèo lái DN nhỏ và vừa (SME), ông Vũ Đăng Khuê, Chủ tịch HĐQT Bgroup kiêm Chủ tịch Hội DN nhỏ và vừa Bình Dương, mong các đại biểu ưu tiên thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thực chất.

Theo đó, các chính sách hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, quỹ đất và ưu đãi thuế cho SME cần có sự ổn định dài hạn, tránh thay đổi đột ngột. Một hành lang pháp lý minh bạch, tiên liệu được chính là “liều thuốc bổ” quý giá nhất để DN yên tâm đầu tư.

Chủ tịch HĐQT Bgroup nhấn mạnh người đại biểu không chỉ là cầu nối mà phải là “người bảo vệ” quyền lợi hợp pháp của cử tri DN. “Chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ tăng cường những buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề dành riêng cho khối kinh tế tư nhân. Đại biểu cần sâu sát hơn, lắng nghe những “nỗi đau” thực tế từ hiện trường sản xuất để có những chất vấn mang tính thực tiễn cao” - ông Khuê mong muốn và cho biết riêng TP.HCM, ông kỳ vọng TP sẽ tiên phong trong các cơ chế đặc thù về chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Ông Vũ Đăng Khuê khẳng định niềm tin của cộng đồng DN vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước luôn rất lớn. Do đó, ông mong mỗi đại biểu sẽ là một “ngọn lửa” nhiệt huyết, dùng trí tuệ và bản lĩnh pháp lý để khơi thông các điểm nghẽn, tạo động lực cho các DN SME tăng trưởng vượt bậc trong nhiệm kỳ tới.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Việt Phạm Anh Vũ khẳng định Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

“Điều cộng đồng DN mong mỏi lâu nay là môi trường kinh doanh minh bạch, thủ tục hành chính tinh gọn, chi phí được giảm bớt. Vì vậy, kỳ vọng lớn nhất của DN là các đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò giám sát thực thi, lắng nghe ý kiến, vướng mắc của DN để phản ánh trung thực, giải quyết vướng mắc kiến nghị đến cùng” - ông Vũ chia sẻ.

Theo ông, khi chính sách đủ ổn định, DN sẽ tự tin xây dựng chiến lược đầu tư 5-10 năm thay vì phải điều chỉnh kế hoạch theo từng mùa du lịch, từng thay đổi nhỏ của cơ chế.

Kinh tế tư nhân đã được xác lập rõ ràng là một trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo đại diện Công ty Truyền thông Du lịch Việt, điều này cần được thể hiện bằng việc bảo vệ quyền sở hữu và quyền sáng tạo của DN thông qua khung pháp lý minh bạch. Đặc biệt đối với các mô hình kinh doanh mới như du lịch số, du lịch trải nghiệm cao cấp…

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ cộng đồng DN mong chờ những chính sách hỗ trợ cụ thể và thực chất hơn, từ tiếp cận tín dụng dài hạn, đào tạo nhân lực chất lượng cao đến xúc tiến thị trường và quảng bá điểm đến. Việc đầu tư đồng bộ vào hạ tầng, đặc biệt là nâng cấp sân bay, đường cao tốc và kết nối liên vùng được xem là điều kiện then chốt để ngành du lịch Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

“Tôi mong những điều này sẽ được đặt trong chương trình hành động của đại biểu. DN không chỉ cần được lắng nghe, phản biện chính sách mà cần sự phản hồi, giải quyết vấn đề thực tiễn nhanh chóng” - ông nói.