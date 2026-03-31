TP.HCM: Tưng bừng lễ trao giải Cuộc thi Công dân với bầu cử 31/03/2026 17:32

(PLO)- Với gần 70.000 lượt thi, Cuộc thi “Công dân với bầu cử” đã khép lại với sức lan tỏa ấn tượng, Ban Tổ chức đã tổ chức lễ trao giải cho các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Chiều 31-3, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chương trình tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”.

Sau 6 kỳ thi diễn ra sôi nổi, hào hứng và đầy ý nghĩa, cuộc thi đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn rõ nét bằng sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn TP.HCM, trong đó có việc tổ chức cuộc thi, đã được triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, hướng về Ngày hội non sông của toàn dân.

Các thí sinh đoạt giải của Cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, cuộc thi còn trở thành một “kênh truyền thông mềm” hiệu quả, đưa pháp luật về bầu cử đến gần hơn với người dân. Với hình thức thi trực tuyến hiện đại, nội dung được xây dựng công phu, bám sát thực tiễn, các câu hỏi không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn gợi mở nhận thức, giúp người tham gia hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là cử tri. Qua đó, pháp luật không còn khô khan mà trở nên sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận trong đời sống thường nhật.

Qua 6 kỳ tổ chức, cuộc thi đã thu hút gần 70.000 lượt tham gia, với hơn 13 ngàn bài thi đạt điểm tuyệt đối. Điều đáng ghi nhận là sự tham gia ngày càng tích cực của lực lượng người trẻ – những cử tri lần đầu hoặc đang trong quá trình hình thành ý thức công dân. Từ sinh viên, giáo viên đến người lao động, mỗi thí sinh không chỉ tham gia với tinh thần nghiêm túc mà còn góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật đến gia đình, bạn bè và cộng đồng, tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực, bền vững.

Lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM và lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ban Tổ chức đã vinh danh và trao các giải thưởng gồm giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho những cá nhân đoạt giải. Những gương mặt được xướng tên không chỉ là người chiến thắng trong một cuộc thi, mà còn là những công dân tiêu biểu trong việc chủ động tìm hiểu pháp luật, thể hiện rõ ý thức trách nhiệm đối với quyền chính trị của mình.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, trao chứng nhận giải nhất cho các thí sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng ban tổ chức Cuộc thi, trao chứng nhận cho các thí sinh đạt giải nhì. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Lê Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (bên trái) và ông Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM (bên phải) trao chứng nhận giải ba cho các thí sinh. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và bà Lê Thị Hoa làm Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội trao chứng nhận giải khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: TRẦN MINH

Chia sẻ tại buổi lễ, chị Trần Thị Hồng Phượng, thí sinh đoạt giải khuyến khích kỳ 3, bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi khi đạt giải. Theo chị, cuộc thi không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp bản thân có thêm kiến thức, hiểu sâu hơn về pháp luật bầu cử. “Nội dung, câu hỏi rất gần gũi, thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều lứa tuổi, nên ai cũng có thể tham gia và học hỏi”, chị nói.

Chị cũng kỳ vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức theo hướng ứng dụng công nghệ số, tận dụng các nền tảng 4.0 để người dân tiếp cận thuận tiện hơn, từ đó góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật sâu rộng hơn trong cộng đồng.

Chị Trần Thị Hồng Phượng, thí sinh đoạt giải khuyến khích kỳ 3. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong khi đó, chị Võ Thị Tiên, thí sinh đoạt giải nhì kỳ 3, cho biết bản thân biết đến cuộc thi thông qua Báo Pháp Luật TP.HCM và rất vui khi tham gia cũng như đạt giải. Theo chị, cuộc thi không chỉ là một hình thức kiểm tra kiến thức mà còn là cơ hội để mỗi người tự trang bị kiến thức pháp luật cho mình. “Nhờ cuộc thi, tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của bầu cử, cũng như vai trò của mỗi cử tri trong việc lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân”, chị Tiên chia sẻ.

Ông Đinh Đức Thọ, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM trao chứng nhận giải nhì kỳ 3 cho chị Võ Thị Tiên. Ảnh: THUẬN VĂN