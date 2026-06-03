2 xe BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan giảm giá lần 1 03/06/2026 17:13

(PLO)- Sau khi đấu giá trực tuyến không thành, 2 xe sang BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan đã giảm giá lần 1...

Ngày 3-6, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có thông báo về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với hai chiếc xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Tài sản 1: xe ô tô biển số 50LD-069.47; 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, năm sản xuất: 2015. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, vẫn hoạt động bình thường. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó: 966 triệu đồng.

Mức giảm giá là 9%. Giá khởi điểm để bán đấu giá là 879 triệu đồng.

Hai chiếc xe BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Tài sản 2: Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, năm sản xuất: 2013. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng vẫn nổ máy. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là 767 triệu đồng.

Mức giảm giá là 9%. Giá khởi điểm để bán đấu giá là 698 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 22-5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, Kết quả đấu giá không thành do không có người mua trúng đấu giá.

Như PLO đưa tin, bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa án đã buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chiếc xe BMW, Lexus trên đã bị cơ quan chức năng kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được THADS TP.HCM cùng các đơn vị liên quan thẩm định giá, lựa chọn tổ chức đấu giá để đưa ra đấu giá nhằm phục vụ cho việc thi hành án.