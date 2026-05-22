Kết quả đấu giá 2 xe sang BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan 22/05/2026 17:34

(PLO)- Hai chiếc xe sang BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan đã không được đấu giá thành công.

Ngày 22-5, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai chiếc xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, xe ô tô biển số 50LD-069.47; 5 chỗ, màu xanh, nhãn hiệu BMW, năm sản xuất: 2015. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, vẫn hoạt động bình thường. Nơi có tài sản đấu giá: Số 22-36 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM. Giá khởi điểm là hơn 966,6 triệu đồng.

Buổi đấu giá trực tuyến diễn ra vào lúc 15 giờ đến 15 giờ 30 cùng ngày. Kết quả đấu giá không thành do không có người mua trúng đấu giá.

Hai chiếc xe BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Xe ô tô biển số 51A-942.85, 5 chỗ, màu đen, nhãn hiệu Lexus, năm sản xuất: 2013. Hiện trạng: Xe đã qua sử dụng, đang bị hư pin, không thể di chuyển được nhưng vẫn nổ máy. Nơi có tài sản đấu giá: Số 193 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng.

Buổi đấu giá diễn ra từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút cùng ngày. Kết quả đấu giá không thành do không có người mua trúng đấu giá.

Trước đó, tại phiên đấu giá trực tuyến từ 14 giờ đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc Maybach mang biển số 51F-199.99 của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành. Người trúng đấu giá mang mã số HCM24521223 với giá trúng đấu giá là 16,652 tỉ đồng.

Như PLO đưa tin, bà Trương Mỹ Lan hiện đang chấp hành án tù chung thân về nhiều tội danh.

Trong giai đoạn 2 của vụ án, tòa án đã buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chiếc xe Maybach cùng hai xe sang BMW, Lexus trên đã bị cơ quan chức năng kê biên trong quá trình điều tra vụ án và được THADS TP.HCM cùng các đơn vị liên quan thẩm định giá, lựa chọn tổ chức đấu giá để đưa ra đấu giá nhằm phục vụ cho việc thi hành án.