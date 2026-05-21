Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho 2 cựu cục trưởng Bộ Y tế 21/05/2026 11:43

Ngày 21-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKS trình bày quan điểm và đề nghị mức án đối với 34 bị cáo có đơn kháng cáo.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo đó, đại diện VKS đề nghị giảm án cho cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong từ 4-5 năm tù (án sơ thẩm 20 năm tù); Trần Việt Nga giảm án từ 2-3 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù) về tội nhận hối lộ.

Tương tự, VKS cũng đề nghị giảm án cho hai cựu phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Trong đó, bị cáo Nguyễn Hùng Long được đề nghị giảm án từ 1-2 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù); Đỗ Hữu Tuấn được đề nghị giảm từ 3-4 năm tù (án sơ thẩm 7 năm tù).

Tất cả các bị cáo còn lại cũng được VKS đề nghị giảm án. Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo nhưng cũng được VKS đề nghị giảm từ 3-6 tháng tù.

Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như bị cáo Nguyễn Thanh Phong nộp thêm các bằng khen, giấy khen trong công tác, Huân chương Lao động hạng 3; bị cáo tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, cứu người trong tình huống khẩn cấp. Bị cáo còn được nhiều đơn vị, tập thể lớp học, bạn bè có đơn đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt…

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: HOÀNG HUY

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết đã khắc phục toàn bộ hậu quả trước phiên tòa phúc thẩm. Bị cáo cũng tự nguyện sung quỹ nhà nước để khắc phục cho bị cáo khác là 70 triệu đồng.

Đối với bị cáo Trần Việt Nga, bị cáo đã nộp tại cấp phúc thẩm là hơn 1,9 tỉ đồng; bị cáo cung cấp thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ...

Các bị cáo khác cũng xuất trình các tình tiết giảm nhẹ mới để xin tòa phúc thẩm xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, Nghị định 15/2018 có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Về phía doanh nghiệp, vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường, nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Từ năm 2018-2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền sau đó hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ.

Sau khi được các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga đồng ý chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Tổng cộng, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác nhận hối lộ hơn 107 tỉ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỉ đồng, bị cáo Trần Thị Nga nhận hơn 8 tỉ đồng.