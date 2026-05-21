WHO họp khẩn cập nhật cảnh báo về chủng Ebola hiếm, chưa thể có vaccine 21/05/2026 06:11

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ bùng phát dịch Ebola ở mức cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng ở mức thấp ở cấp toàn cầu.

Ngày 20-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca nghi nhiễm Ebola tại CHDC Congo và Uganda đã tăng lên 600, trong đó 139 trường hợp tử vong, theo hãng tin AFP.

Tại cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp của WHO ngày 20-5 ở Geneva, Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus xác nhận rằng sự lây lan của virus Ebola vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, nhưng không phải là một đại dịch.

“WHO đánh giá nguy cơ dịch bệnh ở mức cao ở cấp quốc gia và khu vực, nhưng ở mức thấp ở cấp toàn cầu” - ông Tedros cho hay.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Người đứng đầu Ủy ban Khẩn cấp của WHO - ông Chikwe Ihekweazu cho biết rằng “ưu tiên tuyệt đối hiện nay của tổ chức là xác định tất cả các chuỗi lây truyền hiện có”.

“Điều đó sẽ giúp chúng ta xác định rõ quy mô của dịch bệnh và có thể cung cấp sự chăm sóc cần thiết” - ông Ihekweazu nói.

Người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) cho biết rằng nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở châu Âu là "rất thấp".

Các chuyên gia của WHO cho biết họ tin rằng dịch bệnh bắt đầu cách đây vài tháng, với trường hợp tử vong nghi ngờ đầu tiên được báo cáo vào ngày 20-4.

Sau trường hợp tử vong đầu tiên, các quan chức cho hay một sự kiện siêu lây nhiễm được cho là đã xảy ra tại một đám tang hoặc một cơ sở chăm sóc sức khỏe, mặc dù các cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Các nhà chức trách y tế cho biết dịch bệnh đang bùng phát ở châu Phi do một biến thể của virus Ebola có tên Bundibugyo mà hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào.

WHO thông tin rằng các liều vaccine tiềm năng “hứa hẹn nhất” chống lại biến thể Bundibugyo gây ra dịch Ebola ở Trung Phi sẽ không có sẵn trong vòng 6 đến 9 tháng tới.

TS Vasee Moorthy, người đứng đầu kế hoạch nghiên cứu và phát triển của WHO, cho biết loại vaccine tiềm năng chống lại chủng Bundibugyo sử dụng cùng một cơ sở với vaccine chống lại chủng Zaire của virus Ebola.

“Hiện tại chưa có liều vaccine nào có sẵn để thử nghiệm lâm sàng… Thông tin chúng tôi có được cho thấy quá trình này có thể mất từ 6 đến 9 tháng” - ông Moorthy nói.