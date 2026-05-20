Lãnh tụ Tối cao Iran ra thông điệp; IRGC cảnh báo tấn công 'không thể tưởng tượng'; Bộ trưởng Pakistan đến Iran 20/05/2026 20:05

(PLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Seyyed Mojtaba Khamenei có thông điệp mới, nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của cựu Tổng thống Ebrahim Raeisi; Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo về những hậu quả “không thể tưởng tượng nổi” nếu Mỹ và Israel tấn công; Giá dầu giảm nhẹ: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần.

Tình hình chiến sự Trung Đông tiếp tục có những thông tin đáng chú ý

Lãnh tụ Tối cao Iran có thông điệp mới

Ngày 20-5, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Seyyed Mojtaba Khamenei đã đưa ra thông điệp nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của cựu Tổng thống Ebrahim Raeisi, theo đài Press TV.

Thông điệp của ông Khamenei nhấn mạnh rằng ông Raeisi và những người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ngày 19-5-2024 là "lời nhắc nhở về sự hy sinh của vô số những người phục vụ nhân dân, những người tử vì đạo trong Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Seyyed Mojtaba Khamenei (trái) và cựu Tổng thống Ebrahim Raeisi. Ảnh: PRESS TV

Thông điệp của ông Khamenei cũng ca ngợi "tinh thần trách nhiệm, hướng đến giới trẻ, chú trọng công lý, ngoại giao tích cực và có lợi, và đặc biệt là sự gần gũi với người dân" của ông Raeisi.

Nhấn mạnh việc Iran đang “đứng trước những chiến công hiển hách của dân tộc Iran trong cuộc kháng chiến lịch sử độc nhất vô nhị [cuộc chiến với Mỹ và Israel]”, thông điệp của ông Khamenei cho rằng: "Vấn đề này khiến gánh nặng trách nhiệm đặt lên vai các quan chức của Cộng hòa Hồi giáo Iran, từ giới lãnh đạo và người đứng đầu các nhánh chính phủ cho đến tất cả cấp quản lý, trở nên nặng nề hơn bao giờ hết".

Thông điệp của Lãnh tụ Tối cao Iran cho rằng điều này đòi hỏi các quan chức phải nỗ lực gấp đôi để giải quyết những lo ngại về kinh tế của người dân, hướng tới một tương lai tươi sáng của đất nước.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo về những cuộc tấn công “không thể tưởng tượng nổi"

Ngày 20-5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã có những cảnh báo mới nhằm vào Mỹ và Israel. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể tiếp tục tấn công Iran vào cuối tuần này.

Trong tuyên bố, IRGC cho rằng Mỹ và Israel không học được bài học từ những thất bại chiến lược lớn liên tiếp và một lần nữa lại dùng đến các mối đe dọa.

"Nếu hành động gây hấn chống lại Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực lần này lan rộng ra ngoài khu vực, và những đòn giáng mạnh mẽ của chúng tôi sẽ biến các người thành tro bụi, ở những nơi mà các người không thể tưởng tượng nổi" – tuyên bố cho biết.

IRGC cũng khẳng định sức mạnh của họ nằm trên chiến trường chứ không phải bằng những tuyên bố suông hay những những tuyên bố trên mạng.

"Chúng tôi là những chiến binh, và các người sẽ thấy sức mạnh của chúng tôi trên chiến trường, chứ không phải bằng những tuyên bố rỗng tuếch hay những trang mạng ảo" – IRGC tuyên bố.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran – ông Abbas Araghchi cho biết Iran có "nhiều bất ngờ hơn nữa" dành cho Mỹ nếu Washington tìm cách nối lại hành động gây hấn vô cớ.

Tên lửa Iran trong một cuộc tập trận tại Vịnh Ba Tư. Ảnh: PRESS TV

Giá dầu giảm sau tuyên bố của ông Trump

Ngày 20-5, giá dầu giảm khoảng 1% sau khi ông Trump khẳng định với các nhà lập pháp Mỹ vào cuối ngày 19-5 rằng chiến tranh với Iran sẽ kết thúc “rất nhanh chóng”. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn thận trọng, trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 1,11 USD, tương đương 1%, xuống còn 110,17 USD/ thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,12 USD, tương đương 1,1%, xuống còn 103,03 USD/thùng.

“Giá chuẩn giảm nhẹ do khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, khi thị trường đánh giá các kết quả địa chính trị. Tuy nhiên, giá có thể vẫn tăng ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, vì nguồn cung có thể sẽ không trở lại mức trước chiến tranh ngay lập tức” – nhà phân tích thị trường dầu mỏ Emril Jamil đánh giá.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran

Ngày 20-5, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan – ông Mohsin Naqvi đã đến Tehran (Iran). Hãng thông tấn IRNA cho biết ông Naqvi đã đến Tehran để hội đàm với các quan chức cấp cao của Iran.

Chuyến thăm đánh dấu lần thứ hai ông Naqvi tới Iran trong vòng chưa đầy một tuần. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Pakistan đang nỗ lực làm trung gian hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận giữa Iran và Mỹ để chấm dứt chiến tranh.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan – ông Mohsin Naqvi. Ảnh: DAWNNEWSTV

Trong chuyến thăm Tehran trước đó, ông Naqvi đã gặp Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, Chủ tịch Quốc hội Iran – ông Mohammad Bagher Qalibaf và Bộ trưởng Nội vụ Iran – ông Eskandar Momeni.

Tranh cãi tại Hạ viện Mỹ về cuộc chiến tại Iran

Ngày 19-5, trong phiên điều trần của Ủy ban Quân sự Hạ viện, Đô đốc Brad Cooper – chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ – đã chỉ trích gay gắt các quan điểm của Hạ nghị sĩ Seth Moulton (đảng Dân chủ), liên quan các quan điểm trong cuộc chiến tại Iran.

Cụ thể, ông Moulton cho rằng cuộc chiến với Iran “dường như không diễn ra tốt đẹp”, và nói rằng ông muốn biết “chúng ta phải yêu cầu bao nhiêu người Mỹ nữa phải chết vì sai lầm này”.

“Chúng ta không có thỏa thuận hạt nhân. Chúng ta không mở được eo biển Hormuz” – ông nói.

Đáp lại những quan điểm, ông Cooper cho rằng đó là “những tuyên bố không phù hợp”.

Ông Cooper cũng nói rằng Mỹ đã đạt được tất cả các mục tiêu quân sự trong cuộc chiến.

Ông cho rằng cuộc chiến đã phá hủy hơn 85-90% cơ sở công nghiệp tên lửa, máy bay không người lái và hải quân của Iran, và gần như toàn bộ thủy lôi, làm suy yếu quân đội Iran trong nhiều năm. Ông khẳng định Iran không còn khả năng thể hiện sức mạnh ở mức trước chiến tranh, mặc dù vẫn duy trì khả năng tấn công hạn chế.