Chân dung bà Jennifer Wicks McNamara - người vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm nữ đại sứ đầu tiên tại Việt Nam 19/05/2026 22:51

(PLO)- Bà Jennifer Wicks McNamara - người vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm nữ đại sứ đầu tiên tại Việt Nam - có kinh nghiệm hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và phối hợp với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thượng viện Mỹ chiều 18-5 (giờ địa phương tức ngày 19-5 theo giờ Việt Nam) đã thông qua danh sách gần 50 đề cử của Tổng thống Donald Trump, bao gồm phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam, với tỉ lệ 46 phiếu ủng hộ và 43 phiếu chống, theo đài Fox News.

Theo chứng nhận năng lực được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố về đề cử đại sứ vào ngày 20-1, bà Wicks là công chức chuyên nghiệp với gần 31 năm kinh nghiệm làm việc trong chính phủ Mỹ.

Bà Jennifer Wicks McNamara tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12-2025. Ảnh: US Senate

Bà Wicks bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ với công việc trong Lục quân Mỹ tại Seoul (Hàn Quốc) và sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho Lục quân Mỹ tại Hawaii và Virginia.

Sau đó, vào năm 2003, bà Wicks chuyển sang công tác tại Bộ Ngoại giao Mỹ và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng khác nhau, bao gồm Chánh Văn phòng Nguồn lực Hỗ trợ Ngoại giao Mỹ, Cố vấn cấp cao về Lập pháp và Quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quản lý, và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Hành chính. Ngoài ra, bà Wicks còn là huấn luyện viên lãnh đạo điều hành kiêm nhiệm tại Trường Lãnh đạo và Quản lý thuộc Trung tâm Đào tạo Ngoại giao Quốc gia.

Từ năm 2012, bà Wicks giữ chức Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm Tổng thống và phục vụ dưới bốn chính quyền tổng thống Mỹ khác nhau. Trong vai trò này, bà Wicks thường xuyên tiếp xúc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Wicks là một nhà lãnh đạo sáng tạo và có tầm nhìn chiến lược, đã dẫn dắt thành công các sáng kiến ​​đa ngành quan trọng, bao gồm hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao, và đóng vai trò chủ chốt trong việc lập kế hoạch và thực hiện các nỗ lực chuyển giao quyền lực tổng thống.

Bà Wicks nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về Chiến lược An ninh Quốc gia từ Trường Cao đẳng Chiến tranh Quốc gia vào năm 2008 và bằng Thạc sĩ Quản trị Công từ ĐH Mỹ vào năm 2003.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, bà Wicks cho biết Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực, và khẳng định rằng "một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và kiên cường sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho Mỹ".