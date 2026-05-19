Công an Hà Nội lập hồ sơ xử lý vụ việc người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô 19/05/2026 19:23

(PLO)- Người phụ nữ do không kiềm chế được bình tĩnh đã chửi nam tài xế ô tô với những lời lẽ nặng nề và dùng tay, chân tấn công ông. Hiện Công an phường Yên Hòa, Hà Nội đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

Chiều 19-5, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ việc xử lý người phụ nữ chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông thuộc địa bàn phường Yên Hoà, TP Hà Nội.

Người phụ nữ tấn công tài xế ô tô sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng phụ Trường Liên cấp Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Ngay sau đó, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp Đội CSGT đường bộ số 6 Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc.

Cán bộ công an làm việc với chị H.

Bước đầu công an xác định, khoảng 10 giờ sáng 16-5, chị NTH (39 tuổi, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, TP Hà Nội.

Lúc này, xe máy của chị H bị ô tô của ông TVH (52 tuổi, trú phường Yên Hòa, TP Hà Nội) - điều khiển, không chú ý quan sát, đã lùi vào làm cả xe và 2 mẹ con chị H ngã ra đường.

Do bức xúc, không kiềm chế được bình tĩnh, chị H đã chửi với những lời lẽ nặng nề và dùng tay, chân tấn công ông H dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và xin lỗi.

Theo Công an Hà Nội, qua làm việc, ông H không có thương tích và ông không có đề nghị gì. Còn chị H cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.