Triệt phá đường dây buôn lậu 300 kg vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam 19/05/2026 18:52

(PLO)- Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Các đối tượng đã giao dịch trót lọt khoảng 300 kg vàng, tương đương gần 8.000 lượng vàng.

Ngày 19-5, Công an TP Hà Nội cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong các thiết bị điện tử.

Tang vật được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng tháng 10-2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

Nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phương thức hoạt động tinh vi, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng để triệt phá.

Sau gần 6 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15-4, lực lượng công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 5 kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Các nghi phạm trong đường dây. Ảnh: CA

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định người cầm đầu đường dây là một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này tổ chức nhập lậu vàng từ Hồng Kông vào Việt Nam bằng cách cất giấu, ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng thuê Đỗ Minh Đức (38 tuổi, trú phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do thông thạo tiếng Trung và từng có thời gian học tập tại Trung Quốc, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm “chân rết” gồm 5 người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận hàng, nhóm người Trung Quốc bóc tách số vàng được ngụy trang trong các thiết bị điện tử, sử dụng hóa chất làm sạch rồi nấu, đúc thành vàng nguyên liệu trước khi giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Chú thích ảnh: Đỗ Minh Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Toàn bộ tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau đó, Đức tiếp tục chuyển lại cho đối tượng cầm đầu người Trung Quốc. Theo cơ quan điều tra, Đức được trả công từ 120 đến 150 triệu đồng mỗi tháng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được bán ra thị trường với giá hơn 4 tỉ đồng/kg.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.