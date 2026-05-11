Buôn lậu qua biên giới vẫn 'nóng': Phát hiện hơn 2.000 vụ trong một tháng 11/05/2026 19:04

(PLO)- Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tuyến đường biển vẫn là "điểm nóng" với 1.237 vụ vi phạm.

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến trọng điểm.

Nổi lên là các vụ vận chuyển trái phép vàng, dầu Diesel tại tuyến biên giới miền Trung giáp Lào và tuyến đường sông Tây Nam giáp Campuchia. Tại tuyến biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng cấm như vảy tê tê và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Theo thống kê của cơ quan Hải quan, tuyến biển tiếp tục là địa bàn chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.237 vụ trên tổng số 2.152 vụ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ trên tuyến biển tăng 75,9%.

Các vụ việc chủ yếu xảy ra tại các cảng lớn như Cát Lái, Hải Phòng, Cái Mép và Đà Nẵng, liên quan đến hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, vi phạm nhãn hiệu hoặc nhập khẩu không có giấy phép theo quy định.

Tuyến đường biển tiếp tục là "điểm nóng" về vi phạm hải quan với 1.237 vụ bị phát hiện, tăng vọt gần 76% so với cùng kỳ năm 2025. Ảnh: CHQ

Tại tuyến đường sông khu vực biên giới Campuchia, tình trạng vận chuyển trái phép dầu Diesel tiếp tục diễn ra với thủ đoạn ngụy trang trên ghe thuyền chở rau củ quả.

Trong khi đó, tuyến đường bộ ghi nhận 597 vụ vi phạm. Các vụ việc tập trung tại tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia.

Theo cơ quan Hải quan, các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới và tạo thuận lợi thương mại để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Hoạt động mua bán, vận chuyển đường kính trắng, ma túy và hàng giả mạo nhãn hiệu vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh miền Trung và tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc, tình trạng vận chuyển thực phẩm đông lạnh không có chứng từ hợp pháp có chiều hướng gia tăng. Tại các đường mòn, lối mở, nhiều cá nhân nhỏ lẻ tiếp tục mua bán, vận chuyển mỹ phẩm, đồ gia dụng, điện thoại di động, đồ chơi trẻ em, thuốc lá và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Điển hình, lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 400 lít dầu Diesel cất giấu trong thùng kim loại gia cố trên xe đầu kéo xuất sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo. Một vụ khác liên quan đến 1.400 lít dầu Diesel được ngụy trang trong lô bia xuất khẩu tại cửa khẩu La Lay.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 2.400 viên ma túy tổng hợp giấu trong hộp sữa vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua Lao Bảo; bắt giữ 59,2kg vảy tê tê tại Cao Bằng và phát hiện 84 bình khí N20 tại cửa khẩu Hoành Mô.

Trên tuyến hàng không, cơ quan Hải quan xử lý 107 vụ vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 16,7 tỉ đồng. Các vụ việc tập trung tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng.

Thống kê từ ngày 15-3 đến 14-4, cơ quan Hải quan đã phát hiện, xử lý 2.152 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa khoảng 1.720 tỉ đồng; chuyển khởi tố 15 vụ và thu nộp ngân sách 76,2 tỉ đồng.

Lũy kế từ ngày 15-12-2025 đến 14-4-2026, toàn ngành Hải quan xử lý 7.029 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa khoảng 6.486,8 tỉ đồng.