Tông vào cột điện bên đường, nam thanh niên tử vong 11/05/2026 16:55

(PLO)- Nam thanh niên chạy xe máy tử vong sau khi va chạm mạnh vào cột điện trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Chiều 11-5, Công an xã Đức Hòa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến một nam thanh niên tử vong trên đường tỉnh 824.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 cùng ngày, anh HVD (23 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển xe máy biển số 83X1-119.. lưu thông trên đường tỉnh 824, hướng từ ngã ba Cầu Tàu về cổng ECITY.

Khi đến đoạn qua ấp 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, xe của anh D bất ngờ va chạm vào cột điện bên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cú tông mạnh khiến nạn nhân bị chấn thương rất nặng ở vùng mặt và tử vong. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đức Hòa đã bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ùn tắc.

Nhiều người dân cho biết vụ va chạm xảy ra rất nhanh. Sau tiếng động lớn, họ phát hiện nam thanh niên nằm bất động cạnh cột điện, chiếc xe máy nằm cách đó không xa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.