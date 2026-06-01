Xử phạt người đàn ông dùng AI làm video xúc phạm công an 01/06/2026 18:59

(PLO)- Người đàn ông bị phạt hành chính do dùng AI tạo video đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, vai trò của lực lượng Công an nhân dân.

Chiều 1-6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Gia Lâm (TP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông PDV (49 tuổi, trú tại xã Gia Lâm) có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Cán bộ công an làm việc với ông PDV.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản mạng xã hội của ông V thường xuyên đăng tải hình ảnh cắt ghép (có sử dụng AI). Nội dung ông V đăng tải kèm theo lời lẽ thiếu chuẩn mực, vu khống, sai sự thật về lực lượng Công an nhân dân, gây hoang mang dư luận.

Các bài viết sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, tạo dư luận trái chiều, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn trong cộng đồng.

Sau khi xác minh, Công an xã Gia Lâm đã làm việc với ông V. Tại buổi làm việc, ông V đã thừa nhận hành vi sai trái, tự nguyện xóa các bài viết, hình ảnh đã đăng tải và viết cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Ông V bị xử phạt vi phạm hành về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Công an yêu cầu ông V bỏ toàn bộ nội dung sai phạm và cam kết không tái diễn.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhận, tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.