Cháy tàu cá đang neo đậu tại Thanh Hóa 01/06/2026 10:18

(PLO)- Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ngày 1-6 khiến một tàu cá của ngư dân Nghệ An bị thiêu rụi khi đang neo đậu tại bến Lạch Ghép, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

UBND phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa thông tin khoảng 1 giờ sáng ngày 1-6, tàu cá mang số hiệu NA-90972-TS của ông Trần Văn Sáu, ngụ xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang neo đậu tại bến Lạch Ghép.

Nhận tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Lạch Ghép phối hợp UBND phường Ngọc Sơn và các cơ quan chức năng huy động 1 ca nô cùng 5 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, đồng thời kêu gọi các tàu cá của ngư dân xung quanh tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, do khu vực tàu neo đậu là đầm lầy, các thiết bị chữa cháy chuyên dụng không thể vận hành bình thường.

Vụ cháy tàu cá lúc rạng sáng thiêu rụi hoàn toàn phần cabin, đầu máy và hệ thống ngư lưới cụ. Ảnh: CTV

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ phần cabin, máy tàu và hệ thống ngư lưới cụ trên tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 1,2 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.