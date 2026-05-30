Khách nước ngoài bất ngờ đập phá quán cà phê ở Đà Nẵng 30/05/2026 10:56

(PLO)- Quán cà phê ở TP Đà Nẵng phải thông báo tạm đóng cửa sau khi bị một khách nước ngoài có biểu hiện kích động, đập phá tài sản và gây náo loạn.

Sáng 30-5, quán cà phê Gé ở phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, thông báo đóng cửa trong vài ngày sau vụ việc bất ngờ bị một khách nước ngoài có biểu hiện kích động, đập phá tài sản, gây náo loạn khu vực.

Theo đó, tối 29-5, một khách nước ngoài đến quán và bất ngờ la hét, đập phá đồ đạc bên trong quán khiến nhân viên và một số du khách hoảng sợ, phải rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều bàn ghế bị xô đổ, vật dụng trong khu vực quầy bar vương vãi dưới sàn, kính cửa bị vỡ, mảnh thủy tinh rơi khắp nơi. Một số thiết bị, vật dụng của quán bị hư hỏng. Bên ngoài vỉa hè, các mảnh kính và một số đồ vật bị văng ra đường.

Cửa kính quán cà phê bị đập vỡ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, sơ tán người dân và khách ra khỏi khu vực nguy hiểm. Người nước ngoài gây rối sau đó bị lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế để xử lý theo quy định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc, mức độ thiệt hại và tình trạng của người gây rối đang được cơ quan chức năng xác minh.

Nhiều vật dụng trong quán bị đập phá hư hỏng.

TP Đà Nẵng thời gian gần đây ghi nhận một số trường hợp người nước ngoài có hành vi gây rối, vi phạm pháp luật hoặc thiếu chuẩn mực nơi công cộng, gây bức xúc cho người dân và du khách.