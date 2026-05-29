TP.HCM: Bắt nhóm thanh niên giả danh cảnh sát hình sự chặn xe trấn lột tiền

Ngày 29-5, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan củng cố hồ sơ. Việc này nhằm xử lý nhóm người có hành vi giả danh lực lượng cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Theo thông tin ban đầu, ngày 28-5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm người chặn xe. Nhóm này tự xưng là cảnh sát hình sự để kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.
Qua xác minh, công an xác định nhóm gồm 3 người đi trên 2 xe máy, tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Nhóm người yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra, sau đó đe dọa và buộc đưa tiền để “bỏ qua”. Sau khi nạn nhân hô hoán, nhóm này trả lại giấy tờ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai truy xét. Các lực lượng nhanh chóng đưa 3 người liên quan về làm việc, gồm Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (18 tuổi) và Trần Quốc Thảo (22 tuổi).
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi. Khoảng 18 giờ ngày 27-5, ba người này nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để giả danh cảnh sát hình sự. Mục đích nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.