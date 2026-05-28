Tạm giữ hàng trăm xe điện, linh kiện nghi ‘độ, chế’ ở TP.HCM 28/05/2026 16:36

(PLO)- Công an TP.HCM phát hiện nhiều cơ sở “độ, chế” xe điện hoạt động không phép, kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

Ngày 28-5, Công an TP.HCM cho biết đang tăng cường kiểm tra các cơ sở “độ, chế” xe điện, xử lý nhiều vi phạm liên quan hoạt động lắp ráp, kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Tạm giữ hàng trăm xe điện, linh kiện nghi ‘độ, chế’ ở TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030, Công an TP.HCM đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, trật tự xã hội và kinh tế, môi trường.

Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng đồng thời đẩy mạnh kiểm tra các điểm nghi vấn “độ, chế” xe, cơ sở sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở nghi “độ, chế” xe điện trên địa bàn TP.HCM, phát hiện nhiều linh kiện, phụ tùng không rõ nguồn gốc cùng hàng trăm phương tiện đang lắp ráp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện bị can thiệp kết cấu kỹ thuật để tăng công suất, nâng tốc độ vận hành.

Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp pin dung lượng lớn hoặc can thiệp hệ thống điều khiển tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ khi lưu thông hoặc để xe trong khu dân cư.

Hàng trăm xe điện đang trong quá trình lắp ráp tại một cơ sở bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ do có dấu hiệu thay đổi kết cấu phương tiện và lưu thông khi chưa qua kiểm định an toàn. Ảnh: CA

Từ ngày 1-5 đến nay, CSGT TP.HCM đã phát hiện, xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Nhiều xe điện bị thay đổi kết cấu, nâng công suất, lắp pin dung lượng lớn được lực lượng chức năng phát hiện tại các cơ sở nghi “độ, chế” ở TP.HCM, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và cháy nổ khi lưu thông. Ảnh: CA

Qua rà soát, Công an TP.HCM lập danh sách hơn 200 cơ sở nghi vấn liên quan hoạt động “độ, chế” xe và kinh doanh phụ tùng thay đổi kết cấu phương tiện.

Trong đợt kiểm tra đột xuất ngày 9-5, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở hoạt động không giấy phép, chưa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy, tập kết số lượng lớn linh kiện, phụ tùng và xe điện không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn pin điện, phụ tùng và xe điện tập kết tại cơ sở nghi “độ, chế” xe ở TP.HCM. Nhiều sản phẩm bị nghi tái chế, thay nhãn mác trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CA

Đáng chú ý, tại Công ty HDPRO ở xã Xuân Thới Sơn, cơ quan chức năng tạm giữ 216 xe điện đang lắp ráp cùng số lượng lớn linh kiện, phụ tùng.

Qua xác minh ban đầu, cơ sở này bị nghi nhập linh kiện trong và ngoài nước để lắp ráp xe điện đưa ra thị trường khi chưa được kiểm định an toàn; đồng thời có dấu hiệu tái chế pin cũ, thay nhãn mác để tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.