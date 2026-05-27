An Giang: Tạm giữ nữ giám đốc 24 tuổi kinh doanh túi xách, ví hàng hiệu giả 27/05/2026 19:38

(PLO)- Qua kiểm tra lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, thu giữ hơn 350 ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Ngày 27-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự chị TTTN (24 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự chị TTTN để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh An Giang về tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình địa bàn.

Qua đó, đơn vị đã phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, do chị N làm Giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữucông nghiệp.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci với tổng trị giá ước tính hơn 1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.